Alfonsín le contestó a Bullrich: "El radicalismo no tiene nada que ver con lo que ella representa"

El embajador argentino en España ratificó hoy su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, ratificó hoy su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y dijo que el radicalismo "no tiene nada que ver con lo que representa" la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

"El radicalismo no tiene nada que ver con lo que ella representa ni con lo que propone. No es que yo esté en contra de ella ni de alguien en particular, yo no hago consideraciones personales. El programa de JxC no tiene nada que ver con el radicalismo, al contrario, y el programa de UxP está más cerca del UCR. Es una cuestión programática y lo saben perfectamente", dijo Alfonsín en declaraciones a Radio 10.

De esta manera, el dirigente de origen radical le contestó a Bullrich, quien en las últimas horas criticó a Alfonsín por llamar a votar a Massa.

"Por más apellido que tenga ninguno lo va a seguir", había dicho Bullrich anoche en declaraciones televisivas.

"Digo lo que pienso y pienso lo que digo, creo que JxC no tiene nada que ver con la identidad del radicalismo, con su razón de ser y con los intereses que hemos querido representar", agregó hoy Alfonsín.

Por otra parte, consultado sobre si ´serán muchos los que seguirán su mensaje´ el embajador en España respondió que "ya hay un 30% de los afiliados, por lo menos, que está muy desconforme y algunos están votando ya".

Según datos de oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de abril último, la UCR cuenta con 1.852.571 afiliados. El radicalismo lidera la cantidad de afiliaciones en cinco distritos: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Catamarca y Mendoza, y es la segunda agrupación en otras 14 provincias.

Además, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín sostuvo que "parece mentira" que JxC tenga hoy de candidata presidencial a Bullrich, y analizó que "desde el 2015 se viene comportando por fuera de los valores de la UCR".

En la reconsideración histórica, Alfonsín afirmó que el partido del que forma parte, "no nació en contra del peronismo sino que nacimos mucho antes, no es ese el objetivo sino la defensa de un Gobierno popular".

"Ella no representa lo que representábamos nosotros, si quiere decir más cosas que las diga yo no hago consideraciones personales", insistió.

"Quiero ver qué van a hacer los radicales si como presumo La Libertad Avanza (LLA) y JxC, las dos derechas de la Argentina, se juntan. Esa es la intención de Mauricio Macri. No es una acusación, con cierto fundamento intuyo estas cosas, y quiero decir que eso sería muy grave y tendrán que hacerse cargo los que no hicieron nada para que ganen las dos derechas, algo que luego vamos a lamentar, sobre todo los sectores populares", añadió luego.

"Por ahí, al principio le dieron una chance a JxC pero después de los cuatro años de gestión de Macri algunos ya se dieron cuenta que no tenía nada que ver con el radicalismo y de que le hicieron mucho mal al país y al partido también", dijo luego.

Por otra parte, sobre la propuesta electoral de LLA de Javier Milei dijo que "hay que analizar si reúne las condiciones para garantizar la convivencia democrática".

Sobre el candidato presidencial afirmó que "cada vez que escuchas que dice que los adversarios son ratas o que el Papa es el maligno, te quedás pensando, yo me preocuparía".

"Tiene rasgos de la personalidad que a la hora de votar también son muy importantes", dijo Alfonsín sobre Milei y añadió que "el único que puede ganarle a ese candidato es Sergio Massa ya que de lo contrario, una eventual unión entre "las dos derechas, sería muy peligroso".

"Yo quiero contribuir a evitar que ocurra porque no será bueno para el país una derecha dura, muy neoliberal que sigue defendiendo el capitalismo salvaje, y una derecha como la LLA que es muy fanática, fundamentalista y mesiánica. Si llegan las dos derechas a la segunda vuelta vamos a tener problemas muy serios en la Argentina", concluyó.