Bailando 2023: Coti Romero terminó a los besos con una bailarina

La correntina fue con todo y se declaró enamorada de la bailarina del uruguayo Maxi de la Cruz.

Este jueves, debutó el humorista uruguayo Maxi de la Cruz en el Bailando 2023 y la que sorprendió fue su compañera Cami Lonigro con una coreografía de música disco que enloqueció a más de uno. Entre ellos, la exGran Hermano Coti Romero. Romero, que estaba haciendo El streaming del Bailando, no evitó elogios a la pareja por su baile y en particular a Cami. Afirmó que la "coreo" la inspiró "mucho" y reveló: "Estoy enamorada de ella". Entonces, el conductor Marcelo Tinelli le preguntó a la bailarina si estaba en pareja y ella aseguró que está sola. "Lo que me gustaría es que la puedas saludar con un lindo beso, si es que te gusta. ¿Te parece linda?", le preguntó el presentador a Cami Lonigro. "Sí, es bellísima", afirmó con una sonrisa. Después de la puntuación del jurado, Coti se sumó a la pista y mientras Mati Teclas, a pedido de Tinelli cantó la canción Mi historia entre tus dedos, la correntina, nerviosa, se acercó, abrazó a la bailarina, y le dio un tierno beso en la boca. La idea de reconciliarse con Alexis El Conejo Quiroga luego de las infidelidades de él terminó de esfumarse. La correntina fue contundente al referirse al vínculo entre ambos: "Quería dar por terminado ese tema porque yo le perdono todo lo que hizo y lo agradezco también porque me dio una enseñanza, aunque dolió, fue enseñanza muy importante de estas cosas que pasan en la vida, no soy la primera". Y sigió: "Él puede salir lo que quiera pero sabe en el fondo que yo hice las cosas bien. Y sabe también, que el día de mi cumpleaños, cuando viajamos a México juntos, se estaba escribiendo con otras chicas". "Yo le perdono todo pero quiero que se termine el tema. Le deseo lo mejor, que haga su vida, y sea feliz", cerró.