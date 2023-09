Javier Milei: “A mí no me paran ni 200 economistas fracasados, ni seudo intelectuales, ni curas villeros”

Así lo aseguró el candidato a Presidente por La Libertad Avanza a poco más de un mes para las elecciones de octubre en el marco de una entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

Cuando solo resta poco más de un mes para las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 22 de octubre, el candidato de La Libertad Avanza se volvió a expresar de manera pública y respondió a las críticas que recibe desde los distintos espacios políticos. “A mi no me paran ni 200 economistas fracasados, ni seudo intelectuales, ni curas villeros”, señaló Javier Milei.

En una entrevista con Alejandro Fantino, en Radio Neura, el economista libertario planteó: “Es un delirio arrogarse que un representante del pueblo es más que el propio pueblo. Es un delirio. Es un delirio en el que vive la casta política. Entonces, en nuestro gobierno, los políticos van a tener que vivir la vida que vive el ciudadano común”.

Luego, Milei enfatizó en relación a esta idea planteada durante el diálogo periodístico registrado anoche y habló de la posible derrota de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria: “Van a tener que internalizar el resultado y si se mandan macanas, no solo van a tener que sufrir los argentinos de bien: van a tener que sufrir más los políticos. Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien”.

“Se les acabó los privilegios, se acabó la joda y esto solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera —insistió el candidato a Presidente por La Libertad Avanza—. Y no cualquier tipo de outsider, porque está llena la historia de outsiders que se meten en estructuras preexistentes. Nosotros somos outsiders outsiders, porque somos outsiders sin estructuras precedentes, que la construimos para esto. ¿Para qué? Para sacarlos a patadas en el culo”.

“Una argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda. Se les terminó la joda y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados, por eso me mandan a los pseudos intelectuales, por eso me mandan a los curas villeros, por eso me mandan a atacar por los medios”, completó el referente libertario en su diálogo con el periodista Alejandro Fantino en la noche del viernes.

Los dichos de Milei se dieron a modo de réplica a las críticas que recibió ante la difusión de sus políticas durante los últimos meses en el marco de la campaña electoral. Justamente en las últimas semanas el equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otros puntos del país, celebraron una “misa de desagravio” en honor al Papa Francisco, a raíz de los comentarios que el candidato presidencial Javier Milei lanzó sobre el líder religioso. El economista liberal lo había tildado de “representante del maligno en la Tierra” y de ser un “jesuita que promueve el comunismo”, entre otros señalamientos. Durante la ceremonia religiosa, los sacerdotes declararon: “Si solo despertás leones, es lógico que se coman a los corderos más indefensos. En la ley de la selva, solo ganan los más fuertes”.

Justamente en el marco de las elecciones y cuando solo restan 36 días para la primera vuelta de octubre, Milei realizó este sábado una nueva caravana. Esta vez lo hizo en la provincia de San Luis, uno de los distritos donde el economista ganó en las PASO del 13 de agosto pasado.

“Si nosotros ganamos el sistema político se va a reconfigurar. Los que cuestionan la gobernabilidad de un gobierno nuestro están mirando el futuro con el espejo retrovisor. La grieta kirchnerismo - antikirchnerismo ha muerto”, aseguró el candidato libertario.