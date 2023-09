Moria Casán generó furor tras recordar el día que llevó a Sofía Gala a una escuela especial

"¿Usted es Moria Casán?. La diva contó que a la actriz le realizaron una prueba de IQ y le recomendaron cambiarla a una escuela para chicos con alto coeficiente intelectual, pero al llegar se encontró con algo que la horrorizó.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un fragmento de un podcast que Moria Casán grabó junto a Lali Espósito en Spotify. En distintos capítulos, la diva no solo repasa su trayectoria, sino que también cuenta algunas anécdotas de su vida. Por supuesto, la producción de Anfibia no tardó en viralizarse y una historia que incluyó a Sofía Gala, hija de la One, generó furor en Twitter.

Durante el episodio, Moria habló de la infancia de la actriz y recordó el día que le hicieron una prueba de IQ y, tras ver los resultados, le aconsejaron cambiarla de institución educativa. “Cuando la llevé a un colegio de chicos ‘especiales’, con intelectualidad alta, te hacen pruebas de coeficiente intelectual. Mirá qué loco, ¿no? Entonces te dicen ‘conviene llevarla a un colegio con chicos de coeficiente alto’. Yo la cambié de escuela”, recordó.

@anfibiapodcast #LaOne nos dejó nuevas historias para sumar al anecdotario popular de la lengua karateca, como esta de cuando cambió a su hija Sofía de colegio por un pequeño GRAN detalle Para conocer más de la vida de Moria Casán escuchá #LaOne en @Spotify sonido original - anfibiapodcast

Acto seguido, explicó el motivo que la llevó a abandonar sus planes iniciales: “La llevé y la dejé. Cuando fui a subir la misma escalera que ella, me encontré con un nenito que me preguntó ‘¿Usted es Moria Casán?’. Un nenito con gominita, saquito, cuatro o cinco años. Le dije que sí y él me respondió: ‘Yo leo La Nación y distingo sujeto, verbo y adjetivo’”.

Lejos de que el hecho le pareciera tierno, la exvedette no ocultó su verdadera reacción. “Entonces dije ‘¡Aaaaaa!’ (grita). Pegué un grito ante el monstruito y la saqué a Sofía de ahí”, aseguró entre las risas de todos los presentes.