Aníbal Lotocki rompió el silencio luego del fallecimiento de Silvina Luna

En diálogo con un ex paciente, el médico se defendió de las acusaciones por las muertes de la modelo y Mariano Caprarola.

Aníbal Lotocki está judicialmente complicado luego de que Silvina Luna muriera el pasado 31 de agosto en el Hospital Italiano, tras estar internada durante 79 días debido a diversas complicaciones de salud producto de una intervención quirúrgica a cargo del profesional mencionado. De este modo, el cirujano rompió el silencio y habló con Diego Estévez en A24. A su vez, dio confusas explicaciones sobre los problemas de salud a partir de sus intervenciones de su ex pareja Pamela Sosa y contó lo que le sucedió a Romina Vega. El médico cirujano tuvo un intercambio de audios con una paciente, donde se defiende no sólo de las consecuencias en la salud de Luna, sino también en las de la salud de Mariano Caprarola, Romina Vega, Cristian Zárate y su ex pareja, Pamela Sosa. Con respecto a Silvina Luna, Aníbal Lotocki dijo: “Silvina Luna tenía una hiper calcemia, tenía el calcio elevado en sangre. Ella fue la única que tuvo eso”, comentó el médico. Luego, agregó: “Lo de Silvina Luna es una insuficiencia renal crónica. Otra historia, ella tuvo una calcinosis, una enfermedad que le producía calcio elevado. Una paciente así, única”. Y agregó: “La gente del hospital que la atiende dice que es por el metacrilato que se le puso, pero durante el juicio que se hizo no se determinó que fuera por eso, porque había diferentes causas y además ella tenía una enfermedad inmunológica preexistente. Entonces no se sabe por qué, sino todos los pacientes que se operaron tendrían que tener hipercalcemia y nadie la tiene, por eso no se probó el nexo causal”. A lo largo de los audios que tuvo con su expaciente, el médico se contradijo en un momento diciendo: “Silvina Luna se murió por una infección y en realidad no se murió por una insuficiencia renal sino por una infección una septicemia. Estuvo tres meses con una infección que terminó con su vida, pero no fue por la insuficiencia renal en sí”. Con respecto a Mariano Caprarola, el médico dijo: “Tenía cálculos en los riñones. Hay mucha gente que tiene cálculos en los riñones. Yo sé el tipo de vida que llevaba porque fue amigo mío en una época. El tenía cálculos renales y lo operaron y por algunas cuestiones de la cirugía, se le rompió una vena o una arteria y se le produjo un shock hemorrágico. Yo no tengo nada que ver con eso. Alguien lo operó y le hizo algo, pero yo no tengo nada que ver con esa muerte”. Lotocki también se refirió a la relación con su ex pareja y paciente, Pamela Sosa: “Tiene diabetes, pero la tenía de antes de ponerse el producto”. En relación a Romina Vega afirmó: “Tuvo un síndrome de Guillaen-Barre que no tiene nada que ver con la cirugía ni con el producto”. Además, indicó: “Una paciente se murió en el año 2007 por una embolia de grasa. Yo fui sobreseído y no tengo ninguna responsabilidad es una cuestión que puede suceder en una cirugía y a esta chica lamentablemente le sucedió una de cada mil le pasa, y le pasó a ella, pero no tengo culpa porque fui sobreseído en la causa”. También hizo énfasis al paciente fallecido de nombre Zárate: “Tampoco tiene que ver con este producto, se murió por una lipoaspiración. A las 24 horas hizo una complicación, tenía cirrosis hepática insuficiencia cardíaca y un montón de problemas y no tenía nada que ver”. Finalmente, concluyó diciendo: “Cuando un paciente tiene una complicación, se lo atiende y le explico, pero ahora estoy inhibido para el ejercicio de la profesión. Yo ya hablé muchas veces y lo explico perfectamente todo, pero cuando me levanto y me voy, todo continúa igual. Lo que yo diga no les sirve".