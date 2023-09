El Conejo destrozó a Marixa Balli por sus consejos a Coti Romero: "Es una caradura"

El participante del Bailando 2023 le respondió a la la panelista de LAM por hablar de su supuesta infidelidad.

Alexis "El Conejo" Quiroga, exparticipante de Gran Hermano 2022, apuntó contra Marixa Balli por sus consejos a Coti Romero, tras la infidelidad del cordobés. "Después de la relación que tuvo con Rodrigo (Bueno) es una cara dura para venir a atacarme a mí", manifestó el actual participante del Bailando 2023, al ver un Editando Tele las palabras de la bailarina a su exnovia. Y agregó: "Porque yo me acuerdo, en Córdoba era furor cuando estaba con él, habían pasado cosas semejantes como estas o peores. El que esté libre de pecado que tire la piedra. Opina gratis sin saber cómo fue la relación. Está bien, a lo mejor es su trabajo, pero tirándole mierda a la otra persona sin saber cómo fueron las cosas". Por último, el Conejo reflexionó: "Una cosa es empatizar y otra cosa es marcar a una persona y decir 'esta persona es así, esta persona va a cambiar, esta persona va a ser toda la vida así, sin saber nada'. Que lo haga en privado, no en público". Qué le dijo Marixa Balli a Coti Romero sobre El Conejo La panelista de LAM asistió a la cabina de streaming del Bailando 2023, donde se cruzó con Coti, y dio una serie de consejos, en medio de la crisis por la supuesta infidelidad de Alexis. “El que te engaña una vez, te engaña 2,3,4,5,6, no sé qué cantidad de veces, no sirve. Dejalo, yo hablé mucho con vos, da un pasito al costado. Sos demasiada mujer para él”, expresó. En este contexto, Marixa Balli comentó: “Ojo, él puede ser un divino, pero no es para vos. Te repito, el tipo que te mete los cuernos en una relación que encima lleva poco tiempo, donde todo tiene que ser amor, pasión, respecto, no sirve. Lo va a seguir haciendo”. "La que venga la va a pasar peor, él ya está con esa onda, esa es su temática. Soltá, porque vos sos una reina y te va a venir algo mejor", resaltó.