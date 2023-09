Le preguntaron a Marcos Ginocchio cómo chapa Julieta Poggio y respondió rápidamente

Los exparticipantes de Gran Hermano visitaron PH, el programa de Andy Kusnetzoff, y revelaron cómo es su relación afuera de la casa.

Aunque ya pasaron varios meses desde que convivieron en la casa de Gran Hermano, la relación entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio sigue revolucionando las redes sociales. Los exparticipantes blanquearon su vínculo este sábado en PH: Podemos Hablar. El ciclo que conduce Andy Kusnetzoff volvió a la televisión y los "hermanitos" fueron dos de los invitados destacados. "¿Nunca estuvieron juntos? ¿Nunca se confundieron en esta amistad y se dieron un beso? ¿Nada?", cuestionó. Marcos respondió contundente: "No, nunca". Andy le insistió a Julieta, quien se había quedado callada, y ella coincidió. "Está bien, contestó la verdad", reconoció, pero sorprendió con una revelación. "A mí me parecía muy lindo en la casa el Primo, pero bueno, yo estaba de novia...", explicó la bailarina, que terminó su relación con Lucca Bardelli al poco tiempo de terminar Gran Hermano. "¿Y ahora está feo?", bromeó el conductor. "No, ahora está lindo también", contestó Julieta. Ante la insistencia de Paula Chaves, Marcos aclaró que "nos vimos como amigos los dos, siempre". Respecto del fenómeno "Marculi" que se generó en redes y los fans que deseaban verlos juntos, Poggio aseguró que "nosotros no sabíamos ni tampoco lo imaginábamos". La conversación pareció quedar ahí, pero más adelante Andy buscó sorprender al salteño con una pregunta inesperada. "¿Chapa bien Julieta, Marcos?", quiso saber. El Primo fue rápido para desviar la respuesta: "Vamos a tener que preguntarle a Lucca", afirmó.