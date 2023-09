Jorge Capitanich: "Le deseé el éxito necesario a Zdero a partir del 10 de diciembre"

El gobernador contó que felicitó a Leandro Zdero, el flamante gobernador electo de la provincia.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, reconoció la derrota en las elecciones provinciales y felicitó al candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, por la victoria que lo convertirá en el próximo mandatario chaqueño a partir del 10 de diciembre. Pasadas las 21.30 horas, con un poco más del 50% de los votos escrutados, Zdero se imponía con el 46.32% de los votos dejando a Capitanich en segundo lugar con el 40,54%, tendencia que el oficialismo reconoció como irreversible. "Me comunique con el gobernador electo de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, a quien efectivamente le desee el éxito necesario a partir del 10 de diciembre del 2023 porque ha sido elegido por la voluntad popular del pueblo de la provincia del Chaco", expresó Capitanich en el discurso que dio desde su búnker electoral. Acto seguido, el actual gobernador le transmitió a Zdero que cuente con la gestión "para una transición ordenada como corresponde en instituciones democráticas". "Esto no es un feudo, es un Estado democrático en un sistema republicano y representativo de gobierno donde se respetan las instituciones y la voluntad popular", indicó. Luego compartió su alegría por haber sido electo gobernador de la provincia en tres oportunidades y por haber ocupado distintos cargos para representar a los chaqueños. "Son 22 años de servicio a nuestra provincia de Chaco en distintas representaciones, por lo cual he sentido un enorme orgullo, una identificación con mi pueblo en la defensa de sus intereses y en la construcción de un país más federal", manifestó. "Quiero agradecer muy especialmente al pueblo de mi provincia por haberme brindado esta oportunidad. He podido servir con virtudes, con defectos, con errores y con aciertos como cualquier ser humano pero créanme que lo hice con mucha pasión, honestidad, honradez y con mucha vocación de servicio", completó.