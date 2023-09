El impresionante récord que alcanzó River con su victoria ante Arsenal

El Millonario volvió al triunfo en el Monumental y alcanzó una marca histórica.

River Plate estiró hoy a 17 las victorias consecutivas en el Monumental, un récord histórico, con el 3-1 ante Arsenal por la 4ta. fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

El club de Núñez logró la marca ante el mismo rival que el 26 de febrero lo derrotó por 2 a 1, en la Liga Profesional de Fútbol, y desde entonces sólo acumuló triunfos cada vez que jugó.

River, que dejó atrás su récord de 15 éxitos seguidos entre 1907 y 1909 (época amateur), también superó a Boca Juniors, su eterno rival, que en 1930 obtuvo 16 éxitos al hilo en condición de local.

Las 17 victorias consecutivas de River en el Monumental, desde el 23 de marzo hasta la fecha, fueron las siguientes:

Liga Profesional de Fútbol

3-0 vs. Godoy Cruz (fecha 7); 1-0 vs. Unión (fecha 9); 3-0 vs. Gimnasia La Plata (fecha 11)

Copa Libertadores

4-2 vs. Sporting Cristal (fase de grupos)

Liga Profesional de Fútbol:

2-0 vs. Independiente (fecha 13); 1-0 vs. Boca Juniors (fecha 15); 2-1 vs. Platense (fecha 17); 1-0 vs. Defensa y Justicia (fecha 19)

Copa Libertadores

2-0 vs. Fluminense (fase de grupos)

Liga Profesional de Fútbol

3-1 vs. Instituto (fecha 21)

Copa Libertadores

2-0 vs. The Strongest (fase de grupos)

Liga Profesional de Fútbol

2-0 vs. Colón (fecha 23); 3-1 vs. Estudiantes (fecha 25); 2-1 vs. Racing (fecha 27)

Copa Libertadores

2-1 vs. Inter de Brasil (octavos de final)

Copa de la Liga

5-1 vs. Barracas Central (fecha dos)

3-1 vs. Arsenal (fecha cuatro)