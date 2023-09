Zelensky dijo que Rusia está “empujando al mundo a una guerra final”

El presidente de Ucrania también lanzó una advertencia a los países que están buscando “negocios turbios” con Moscú. Además, acusó a Putin de estar perpetrando un “genocidio” con el secuestro de niños ucranianos

En el marco de la 78º Asamblea General de la ONU, y a más de un año y medio del inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunció ante los líderes internacionales que la Rusia de Vladimir Putin “está empujando al mundo a una guerra final”.

Asimismo, el mandatario adelantó que Ucrania, junto a un grupo de aliados, está preparando una Cumbre por la Paz. Invitó a todos los países a unirse a esa iniciativa, y dejó una advertencia a aquellos que “tras bastidores están tratando de conseguir negocios turbios con Moscú”: “Pregúntenle a Prigozhin cómo le fue”, en alusión al ex líder del Grupo Wagner que dos meses después de encabezar una rebelión armada contra el Ejército ruso murió en un extraño accidente aéreo cerca de la capital rusa.

Durante su discurso, Zelensky acusó a Rusia de estar perpetrando un “genocidio” con el secuestro de niños: “La Corte Penal Internacional emitió una orden de detencion contra Putin por estos crímenes. Estamos intentando que los niños vuelvan a sus hogares. El tiempo pasa, ¿y qué va a ocurrir con estos niños? Están siendo adoctrinados para odiar a Ucrania, y se rompen todos los lazos con sus familias. Es un autentico genocidio”.

“Rusia ha fagocitado a Bielorrusia, y el objetivo de la guerra contra Ucrania es arrancarnos nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestros recursos, para luego esgrimirla como arma contra ustedes”, alertó el presidente ucraniano. Y agregó: “Si Rusia tiene éxito en su agresión, el agresor va dejando polvo, cenizas y ruinas. Hemos visto pueblos ucranianos asolados por las tropas rusas. Sabemos cuáles son los efectos de ramificar esa guerra (...) Debemos pararlo, debemos actuar unidos para parar al agresor”.

En esa línea, sostuvo que Putin también utiliza los alimentos y la energía como “arma” de guerra: “Los puertos ucranianos están bloqueados por Rusia, hasta nuestros puertos en el Danubio son objeto de ataques rusos”.

Para el jefe de Estado ucraniano, Rusia intenta “hacer de la escasez alimentaria un arma de guerra” y utilizarla como moneda de cambio para lograr reconocimiento internacional para Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia, las regiones ucranianas anexadas en septiembre de 2022, además de Crimea. Por esto, el mandatario destacó el acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos que estuvo vigente desde junio de 2022 hasta este verano; un acuerdo que en la actualidad, sin la participación de Rusia, sigue en marcha y abastece “a más de 40 naciones”.

“Era necesario que nuestro cereal estuviera en los mercados de Argelia, España, Indonesia o China. Incluso ahora, cuando Rusia ha vuelto a socavar la incitativa del mar Negro, trabajamos para garantizar la seguridad alimentaria”, remarcó Zelensky.

Afirmo, además, que “los terroristas [por Rusia] no tienen derecho a poseer armas nucleares”. “El siglo XX enseñó al mundo que tenía que contener el uso de las armas nuclearse, no proliferar estos arsenales, sino promover un desarme completo. Esta es una buena estrategia, pero no puede ser la única para proteger al mundo de la gran guerra. Ucrania se deshizo de su arsenal nuclear y precisamente fue Rusia quien mantuvo su arsenal ya en los años 90. Los agresores están amenazando no solo con usarlas contra nuestro país, sino contra muchos otros (...) No hay ninguna restricción sobre el armamento y sobre el incremento de los arsenales”.

Pero reconoció: “¿Vamos a reducir las armas nucleares cuando Rusia está aumentando las suyas? Es una pregunta que da miedo”.

Por su parte, Zelensky adelantó que mañana presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU los detalles de su plan de paz, que hasta ahora cuenta con el apoyo firme de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.