La ex de Luis Miguel volvió a reclamarle alimentos y lo comparó con otro cantante

Aracely Arámbula, madre de sus hijos Miguel y Daniel, lo acusó de "deudor alimentario".

Aracely Arámbula más conocida como “La Chule”, fue pareja de Luis Miguel entre 2005 y 2009, y en ese tiempo se convirtieron en padres de Daniel y Miguel, pero luego de la separación, los pequeños quedaron a un costado de la vida del cantante.

Aracely aún hoy habiendo pasado tantos años tiene un reclamo pendiente para con su ex y padre de sus hijos, y lo gritó a los cuatro vientos en una reciente entrevista: “Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá”.

A su vez, agregó: “Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. ¡Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre!”.

Durante la entrevista enfatizó “A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”

A todo esto sumó una fuerte declaración: “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos, pero ahorita yo vengo a divertirme mucho”.