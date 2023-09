Desaparecieron los estados de WhatsApp: cómo crear los nuevos canales

La aplicación estrenó una nueva funcionalidad para que los usuarios estén más informados y puedan seguir intereses. Conocé como se usan.

WhatsApp sigue transformándose. Tras el cambio en 2017 con la llegada de las historias a la aplicación, tal como sucedió en Facebook e Instagram, seis años más tarde presenta una inédita función: se trata de los nuevos canales. Meta lleva bastante tiempo preparando esta modificación, inspirada en las funcionalidades de Telegram. Los canales fueron mencionados internamente como newsletters, los cuales traerán información sobre temáticas a los usuarios de la aplicación. Es por eso que ahora compartirán la pestaña de Estados, que pasará a llamarse "Novedades". Por un lado, estarán los estados en una fila vertical, en la parte superior; mientras que abajo de éstos figurarán los canales, cada uno lleva un nombre, descripción y foto de perfil, igual que un grupo, al que podrás suscribirte para recibir información. Los canales en sí serán como grupos en los que solo podemos leer pero no participar, similares a los grupos de avisos de las comunidades de WhatsApp. Lo importante es que no reemplazarán a los estados, si no le quitarán un poco de protagonismo. Lo importante es que pueden ir enlazados a un nombre de usuario, en vez de a un número de teléfono y de esta manera preservar los datos, para que los números de teléfono de los suscriptores no sean visibles. Como crear canales en WhatsApp En la actualidad, solo algunas entidades pudieron crear su propio canal, como artistas y medios de comunicación. Es decir que un usuario común y corriente no puede crear el suyo hasta el momento. Paso a paso cómo crear canales en WhatsApp Lo primero que hay que hacer es ir a Novedades .

. Luego hay que pulsar sobre “ Crear Canal ”.

”. En ese instante, podrás definir el nombre y la foto de perfil que desees que tenga el chat.

Cuando termines, podés compartir el enlace para que todos tus amigos o seguidores puedan ver lo que publicar y así llegar a más personas.