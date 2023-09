"Tenemos que convivir con dos realidades muy diferentes: la del Congreso y la de los números"

Así lo resumió el licenciado Osvaldo Granados en Radio Panorama al referirse a la media sanción para la reforma de Ganancias.

Este miércoles, como todos los días, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación política actial del país y aseguró que los argentinos “hoy en dia tenemos que vonvivir con dos realidades claramente diferentes: realidad del Congreso y la de los números”.

“La reforma finalmente va a salir y va a beneficiar exactamente a 88 mil contribuyentes que ganan 1.770.000 pesos mensuales. Puede sonar a poco, pero de cualquier manera va a haber un déficit muy grande. Algunas provincias dijeron que si le sacan eso, que les pongan un impuesto al cheque. Esto representa aproximadamente 3 billones de pesos, que es el costo fiscal, es casi un punto del PBI”, explicó Granados sobre el proyecto y agregó: “sea mucha o poca plata, esto es un triunfo político. Que lo festeje el Congreso desde los balconcitos, que lo festeje Pablo Moyano haciendo fuck you con el dedo índice hacia arriba me parece una exageración. Él gana esa plata, pero hay mucha gente que no gana eso y no entiende bien de qué se trata esto y hacer fuck you desde el balcón no quedó bien”.

“La otra parte de la realidad demuestra que la inflación mayorista de agosto fue del 18,7%. Lo que en otros países serían 3 o 4 años, aquí fue en sólo un mes. Esto rompió todos los relojes. Se trasladó toda la devaluación a los precios, toda. Ya no queda nada de la devaluación, hay que hacer otra, esta ya no sirve”, aseguró Granados.

A su vez también planteó que “en el segundo trimestre del año el producto bruto interno cayó casi un 5%. Estas son las realidades que no se pueden cambiar. Se pueden hacer malavares, se puede subir o bajar los precios, pueden lanzar un plan platita, aumentarle la caja un 204% al Movimiento Evita y La Cámpora para el año que viene. Por ese lado se lo puede repartir, pero por otro lado vienen los números de la inflación, los números del estancamiento económico, que marcan algo interesante; ayer la Unión Industrial Argentina dijo que le debe a los proveedores del exterior, por importaciones ya hechas, 38 mil millones de dólares”.

"Hay dos realidades claramente diferentes: una es la realidad del Congreso y la otra la realidad de los números; los números del Banco Central, los de la inflación, los del crecimiento económico (que cayó un 5% en el último trimestre). Con estas dos realidades vamos a tener que convivir”, enfatizó el analista político.