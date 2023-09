Bullrich volvió a criticar a Massa por Ganancias: "Agarró la pala y profundizó el pozo en el que estamos"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, redobló las críticas contra su rival de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, redobló las críticas contra su rival de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, por el impulso a los cambios en el Impuesto a las Ganancias que el martes tuvieron media sanción en Diputados.

Bullrich criticó: "Tenemos enfrente un candidato que ayer, con total irresponsabilidad, agarró la pala y profundizó el pozo profundo en el que estamos, total, alguien va a venir a arreglarlo", en su exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

La exministra de Seguridad además volvió apuntar contra su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei: "Es un caos no saber qué es lo que propone un candidato que dice tener un plan para dolarizar. No lo voy a imitar a Carlos Melconian, no sé si habrá fideos con tuco acá, es claro que el país no sale con fórmulas mágicas, no podemos que pensar que la crisis se soluciona sin hacer lo que hay que hacer en cada área".

Patricia Bullrich presenta su plan económico ante empresarios

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentará este mediodía su plan económico ante empresarios reunidos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

La cita fue a las 12.30 en el hotel Sheraton del barrio de Retiro, y allí la candidata hablará ante directivos de empresas de distintos rubros.

En el CICyP están representados la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción, entre otras entidades.