Sergio Massa anunció la suspensión de las retenciones a los lácteos por 90 días

En una reunión con tamberos e industriales en Santa Fe, señaló que entre el no cobro de los derechos de exportación y una compensación se destinarán más de $10.000 millones a la actividad.

El Gobierno decidió suspender las retenciones a la leche y sus derivados por 90 días. La leche en polvo paga un 9% de derechos de exportación y los quesos un 4,5%, entre otros productos. Así lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, tras una reunión que mantuvo en Pilar, Santa Fe, con representantes de la producción, la industria, la comercialización y el gremio de los trabajadores, Atilra.

Además, informó una mejora del 20% en el valor a cobrar del Programa Impulso Tambero, que compensa a la producción por la suba de costos derivada del dólar soja. La segunda edición de ese plan paga $800.000 a los tamberos. La mejora se extenderá hasta fin de este año. También habrá una corrección en el valor FOB de exportación, pero se debe trasladar al productor. Massa estimó que, entre el no cobro de las retenciones y la mayor ayuda a los productores, el Estado estará aportando más de $10.000 millones. A la industria le pidió, en tanto, comprometerse que no suba los precios al público.

En las últimas semanas hubo decenas de productores y entidades advirtiendo por la crisis en la actividad, agravada también por la sequía en zonas donde aún no llegaron las lluvias y la devaluación. Alertaron sobre una liquidación de vacas productivas ante la imposibilidad de mantener el rodeo por los costos. El escenario se potenció también con una caída de los precios internacionales, lo cual dificulta que traccione el precio interno de la materia prima. En agosto último, cuando la inflación mensual marcó un 12,4%, para los tamberos la mejora del valor cobrado fue del 4,1%.

Entre otros, estuvieron el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, y el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

“Tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa que el precio de la leche, el yogur, el queso no son un commodity mirado desde la balanza comercial cuando analizamos el precio de la tonelada de leche en polvo, sino en la canasta de los argentinos. Todos los días son un dato central y sensible para la economía de las familias argentinas. Entendemos que Nueva Zelanda [mayor exportador y referente en precios], con la decisión que tomó, empezó a llevarse por delante al resto del sector, que la caída de los precios internacionales generan una crisis, que de alguna manera pueden disminuir el volumen de compra y, por lo tanto, nos podemos encontrar en la terrible situación de ver leche tirada, que sería una dolorosa situación para nosotros, que no queremos, pero también poner en valor que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos”, comenzó a decir Massa.

“Estamos dispuestos a suspender el cobro de retenciones a las exportaciones lácteas por los próximos 90 días, y creemos que es una medida que le agrega competitividad al sector. Estamos dispuestos a hacer las correcciones en el precio FOB, que hacen falta a los efectos de que no tengamos dificultades en términos ni de aranceles aduaneros, ni sobre todo de acceso al mercado único libre de cambio, que muchas veces termina complicando el acceso a importaciones de las empresas productoras lácteas”, sostuvo.