Arranca el Torneo Pre-Federal de Santiago del Estero: conocé el fixture y cómo se juega

Nicolás Avellaneda y Quimsa le dan el salto inicial al torneo que entregará cupos para la Liga Federal de Básquet.

Arranca el Torneo Pre-Federal que organiza la Federación Santiagueña de Básquet y que entrega cupos para la temporada de la Liga Federal, tercera categoría a nivel nacional.

Este certamen, que se extenderá desde septiembre hasta diciembre, se disputará con la participación de 13 equipos de la provincia, que se dividirán en dos zonas y tendrá su primer encuentro este jueves a las 22 entre Nicolás Avellaneda y Quimsa.

La zona A contará con seis equipos: Olímpico, Sportivo Colón, Nicolás Avellaneda, Quimsa, Normal Banda y Juventud Unida de Quimilí. En tanto que la zona B la conformarán siete clubes: Red Star, Huracán, Jorge Newbery, Belgrano, Independiente BBC, Juventud y Tiro Federal.

Fase regular

Los equipos se enfrentarán entre sí en sus respectivos grupos en dos ruedas y clasificarán a los playoffs los mejores cuatro de cada una de las zonas.

Cuartos de final

En los cuartos de final se enfrentarán:

1 - 1º de la zona A vs. 4º de la zona B

2 - 2º de la zona A vs. 3º de la zona B

3 - 2º de la zona B vs. 3º de la zona A

4 - 1º de la zona B vs. 4º de la zona A

El mejor ubicado en la fase regular tendrá ventaja y jugará de local el cruce de cuartos. En caso de ganar pasará a semifinales, si no se jugará un segundo encuentro, para pasar deberá ganar por la misma o mayor diferencia que la que sufrió en el primer juego.

Semifinales

En la instancia de semifinales se cruzarán

Ganador de 1 vs. Ganador de 3

Ganador de 2 vs. Ganador de 4

El mejor ubicado en la fase regular tendrá ventaja en las series que se disputarán al mejor de tres encuentros. Esta instancia se deberá disputar en canchas con piso de parqué.

Final

La final del torneo se disputará entre los ganadores de las semifinales en una serie al mejor de tres partidos. Esta instancia se deberá disputar en canchas con piso de parqué y con buena capacidad para espectadores.

Cabe recordar que tanto Quimsa, Olímpico e Independiente BBC no ocupan plazas por lo que, en el caso de alcanzar puestos de clasificación a la Liga Federal, la misma se trasladará al equipo que terminó en la posición próxima inferior.

Fixture de la zona A:

1ª fecha:

Jueves 21 de septiembre

22.00 - Nicolás Avellaneda vs. Quimsa

Viernes 22 de septiembre

22.00 - Olímpico vs. Juventud Unida de Quimilí

22.00 - Sportivo Colón vs. Normal Banda

2ª fecha (29 de septiembre)

Nicolás Avellaneda vs. Olímpico

Quimsa vs. Sportivo Colón

Normal Banda vs. Juventud Unida de Quimilí

3ª fecha (6 de octubre)

Olímpico vs. Normal Banda

Sportivo Colón vs. Nicolás Avellaneda

Juventud Unida de Quimilí vs. Quimsa

4ª fecha (13 de octubre)

Sportivo Colón vs. Olímpico

Nicolás Avellaneda vs. Juventud Unida de Quimilí

Quimsa vs. Normal Banda

5ª fecha (20 de octubre)

Olímpico vs. Quimsa

Juventud Unida de Quimilí vs. Sportivo Colón

Normal Banda vs. Nicolás Avellaneda

6ª fecha (27 de octubre)

Juventud Unida de Quimilí vs. Olímpico

Normal Banda vs. Sportivo Colón

Quimsa vs. Nicolás Avellaneda

7ª fecha (3 de noviembre)

Olímpico vs. Nicolás Avellaneda

Sportivo Colón vs. Quimsa

Juventud Unida de Quimilí vs. Normal Banda

8ª fecha (10 de noviembre)

Normal Banda vs. Olímpico

Nicolás Avellaneda vs. Sportivo Colón

Quimsa vs. Juventud Unida de Quimilí

9ª fecha (17 de noviembre)

Olímpico vs. Sportivo Colón

Juventud Unida de Quimilí vs. Nicolás Avellaneda

Normal Banda vs. Quimsa

10ª fecha (24 de noviembre)

Quimsa vs. Olímpico

Sportivo Colón vs. Juventud Unida de Quimilí

Nicolás Avellaneda vs. Normal Banda

Fixture de la zona B:

1ª fecha (viernes 22 de septiembre)

22.00 - Red Star vs. Juventud

22.00 - Huracán vs. Independiente

22.00 - Jorge Newbery vs. Belgrano

Libre: Tiro Federal

2ª fecha (25 de septiembre)

Belgrano vs. Huracán

Independiente vs. Red Star

Juventud vs. Tiro Federal

Libre: Jorge Newbery

3ª fecha (29 de septiembre)

Tiro Federal vs. Independiente

Red Star vs. Belgrano

Huracán vs. Jorge Newbery

Libre: Juventud

4ª fecha (2 de octubre)

Jorge Newbery vs. Red Star

Belgrano vs. Tiro Federal

Independiente vs. Juventud

Libre: Huracán

5ª fecha (6 de octubre)

Juventud vs. Belgrano

Tiro Federal vs. Jorge Newbery

Red Star vs. Huracán

Libre: Independiente

6ª fecha (13 de octubre)

Huracán vs. Tiro Federal

Jorge Newbery vs. Juventud

Belgrano vs. Independiente

Libre: Red Star

7ª fecha (20 de octubre)

Independiente vs. Jorge Newbery

Juventud vs. Huracán

Tiro Federal vs. Red Star

Libre: Belgrano

8ª fecha (27 de octubre)

Juventud vs. Red Star

Independiente vs. Huracán

Belgrano vs. Jorge Newbery

Libre: Tiro Federal

9ª fecha (30 de octubre)

Huracán vs. Belgrano

Red Star vs. Independiente

Tiro Federal vs. Juventud

Libre: Jorge Newbery

10ª fecha (3 de noviembre)

Independiente vs. Tiro Federal

Belgrano vs. Red Star

Jorge Newbery vs. Huracán

Libre: Juventud

11ª fecha (6 de noviembre)

Red Star vs. Jorge Newbery

Tiro Federal vs. Belgrano

Juventud vs. Independiente

Libre: Huracán

12ª fecha (10 de noviembre)

Belgrano vs. Juventud

Jorge Newbery vs. Tiro Federal

Huracán vs. Red Star

Libre: Independiente

13ª fecha (17 de noviembre)

Tiro Federal vs. Huracán

Juventud vs. Jorge Newbery

Independiente vs. Belgrano

Libre: Red Star

14ª fecha (24 de noviembre)

Jorge Newbery vs. Independiente

Huracán vs. Juventud

Red Star vs. Tiro Federal

Libre: Belgrano