Coti Romero reveló qué jugador de River la intentó conquistar

La correntina contó en la pista del Bailando 2023 que un reconocido futbolista del "Millonario" la busca por Instagram.

Luego de la escandalosa separación de Alexis Quiroga por infidelidad, Coti Romero volvió a la pista del Bailando 2023 y reveló que hay algunos reconocidos futbolistas que la buscan por redes sociales. En principio, sin dar nombres, dijo que un jugador de River la seguía y dejaba de seguir por Instagram, algo que a ella le molestaba bastante ya que lo consideraba "histérico". Sin embargo, Marcelo Tinelli dio indicios de quién era el futbolista que estaba buscando la atención de la ex Gran Hermano. Sin embargo, mientras hablaba con Zaira Nara y contaba en detalle qué tipo de mensajes recibía. "Muchos me preguntan en dónde vivo, caritas de enamorados", comenzó diciendo. Acto seguido, tuvo un desliz y dijo el nombre de Esequiel Barco. "Pero Barco no me manda eso", comentó. Rápidamente, la correntina se dio cuenta de su error y se fue a posicionar para comenzar con su coreografía.