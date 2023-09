El comunicado del cuñado de Pampita por su detención

Francisco García Moritán se resistió a colaborar en un control de tránsito y exhibió una licencia falsa.

El hermano del legislador porteño Roberto García Moritán pidió disculpas públicamente este miércoles por haber insultado a policías y agentes de tránsito que lo detuvieron durante un control de alcoholemia, y aseguró que se encuentra “en total cumplimiento” de todo lo que le fue pedido por las autoridades. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por el lamentable incidente que tuvo lugar hoy. Estoy sumamente arrepentido de mi accionar y comprendo plenamente lo impropio de mi comportamiento. Me duele profundamente haber generado inconvenientes a quienes se vieron afectados por lo ocurrido”, escribió en una historia de Instagram. Francisco García Moritán fue liberado ayer y deberá comparecer ante la Justicia luego de haber sido detenido tras dar positivo en el control de alcoholemia, presentar licencia de conducir falsa y agredir al personal policial. “Mis disculpas se extienden a todos los involucrados, especialmente a los agentes de control de tránsito, que sólo estaban haciendo su trabajo. También me disculpo con mi familia y amigos, y a la comunidad en general. Estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar esta situación”, agregó. “Estoy en total cumplimiento de lo que me fue pedido por las autoridades y aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia. Estoy comprometido a hacerlo. Gracias por la comprensión de los involucrados y por el afecto incondicional que me hicieron llegar mis seres queridos”, cerró. Los hechos fueron reportados a la Policía de la Ciudad las 2 AM de este miércoles, en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Libertador, cuando los inspectores de tránsito detectaron que el hermano del legislador conducía con 0,89 gramos por litro en sangre, cuando el límite en CABA es de 0,5 gr/l. Como corresponde en estos casos, los inspectores le informaron que iban a proceder a secuestrar el auto y la licencia del conductor, lo que originó la primera reacción violenta. El empresario gastronómico empezó a insultar a una mujer que participaba del operativo. “Vos sos una mocosa con un trabajo raro, andate a la concha de tu madre, te vas a quedar sin laburo”, gritó, entre otras cosas, según escucharon los testigos del hecho. Al verificar la documentación exhibida por García Moritán, los agentes se percataron que el registro no se encontraba en el Sistema de Datos, circunstancia que obligó a convocar a la Policía. Los efectivos de la Comisaría vecinal 2 A que se trasladaron hasta la concurrida esquina porteña también fueron recibidos con una lluvia de insultos. “Son unos negros de mierda, se van a quedar sin laburo”, fue uno de los improperios que recibieron. Ante el comportamiento del conductor y frente a las irregularidades de la documentación exhibida, la Policía procedió a detenerlo y trasladarlo a la comisaría para que preste declaración. La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Juan Iglesias, abrió una causa por uso de documento público falsificado agravado y conducción con mayor cantidad de alcohol en sangre al permitido.