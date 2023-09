"Los empresarios no le creen a ninguna encuesta porque saben que varias están pagadas"

Así lo aseguró el licenciado Osvaldo Granados al contar algunos aspectos de la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

El pasado miércoles se llevó a cabo la Reunión del Consejo Interamericano del Comercio y Producción, un evento que concentra empresarios, economistas, analistas, periodistas, ministros afines, entre otros. El licenciado Osvaldo Granados estuvo presente y hoy contó algunos detalles en su columna de Radio Panorama.

“Ayer se destacaron muchas frases de los discursos de diversas autoridades. Algunas de las más fuertes fueron `Estamos al borde de la hiperinflación´ y `que Milei se tranquilice que no estamos para aguantar a otro dictador´”, destacó Granados.

La segunda la dijo Eduardo Eurnekian, de Corporación América. “Luego de su discurso hablé con algunas personas que me dijeron que Eurnekian dijo eso para separarse de Milei, porque en el Financial Times lo ponen como al empresario fuerte detrás de Milei y no quiere que, si Milei llega a la presidencia y hace algún desastre, se lo carguen a él. Por eso ayer optó por separarse. El segundo motivo es no le gustó como Milei atacó al Papa”.

“El discurso del presicente del CICyP, Marcos Pereda, también fue muy duro. Dijo que `estamos al borde de la hiperinflación´”.

Al finalizar el almuerzo, Granados contó que algunos analistas explicaron que desde el gobierno están reteniendo el dólar oficial porque “si no lo aplastan como pueden, esto se va a desmadrar antes de las elecciones. Va a subir mucho y no lo van a poder frenar”.

“Por día se estaban vendiendo 29 millones de dólares para tenerlo quieto al dólar oficial; pero ayer se vendieron 42 millones. El Banco Central gastó 8 dólares de cada 10 que entraron por la campaña, para frenar al paralelo. El Gobierno lanzó el Dólar Soja 4 para reforzar las reservas y reactivar las importaciones; pero en lugar de esto, están frenando el paralelo y vendiendo allí” señaló Granados en su columna.

Para finalizar, el analista aseguró que “los empresarios no le creen a ninguna encuesta porque saben que varias están pagadas, y muy caras. No le creen porque hay números muy diferentes de un lado y del otro. En economía no hay peor cosa que la incertidumbre. Ayer, en las caras de los empresarios había mucha incertidumbre. Nadie sabe para dónde esamos yendo y qué es lo que puede pasar”.