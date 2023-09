Bullrich prometió ganar las elecciones "para que el poder deje de ser feudal y mafioso"

Así lo aseguró la candidata a Presidenta por Juntos por el Cambio, durante una charla en el Segundo Encuentro del Grupo Libertad y Democracia.

La candidata a Presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que "va a ganar las elecciones para que el poder deje de ser feudal y mafioso", durante una charla en el Segundo Encuentro del Grupo Libertad y Democracia.

En su alocución, Bullrich apuntó contra el kirchnerismo, al que acuso de antidemocrático, y denunció que durante la gestión de Mauricio Macri enfrentaron “un incesante intento de llevarnos a la ingobernabilidad diaria y permanente”.

“Todos los días intentaron voltear nuestro gobierno. En la lógica del populismo argentino, kirchnerismo, para decirlo con nombre y apellido, la lógica es o gobernamos nosotros o no gobierna nadie. Y ahí durante los días que estuvimos en el gobierno, más de mil días en cuatro años, todos los días intentaron sacarnos del poder. Y resistimos. Y llegamos hasta el último día de gobierno, con problemas, pero logrando decirle al pueblo argentino: a nosotros no nos van a sacar aquellos que no creen en la democracia", afirmó.

La presidenta del PRO también apuntó contra la Libertad Avanza: "Tenemos la firme convicción de frenar que otra vez intenten secuestrar la gobernabilidad, los que se creen dueños del poder. Esta es la batalla final. Estamos en el desembarco de Normandía. No nos vamos a correr por un grupo nuevo, que tiene derecho, pero que no tendrá la espalda, el coraje, la decisión y el temperamento para decirles basta al kirchnerismo, ustedes no gobiernan más".

"Vamos a ganar las elecciones para que el poder deje de ser feudal y mafioso, un poder que le saca todo a la gente pese a que el país tiene todas las riquezas mientras el pueblo no tiene nada", cerró Bullrich.