Publicaron el audio del VAR en el gol anulado a River ante Atlético Tucumán

La Liga Profesional dio a conocer el diálogo del tanto anulado a Paulo Díaz en el triunfo del Millonario sobre el Decano.

Como viene sucediendo desde hace algunos días, la Liga Profesional, una vez finalizada la jornada, difunde los audios del VAR de algunos partidos. En esta oportunidad uno de los que se hicieron públicos fue el triunfo agónico de River Plate contra Atlético Tucumán en el estadio Monumental.

La jugada que quedó en el centro de la escena fue cuando Pablo Dóvalo, tras el llamado del VAR, decidió anular el tanto del chileno Paulo Díaz por posición adelantada. En el inicio del video, la LPF explicó los motivos que llevaron al árbitro a no convalidar el gol del conjunto local.

“A los 45 minutos más 1 del primer tiempo, un jugador del equipo blanco se hace del balón y remata a gol estando en una posición de fuera de juego, tras un desvío en un adversario y ganando ventaja de su posición. El equipo arbitral de campo concede el gol sin detectar la posición ilícita del jugador. Se aclara que la circular 26 de la IFAB de julio del año 2022 establece que el juego deliberado será tal, cuando el jugador tenga tiempo para coordinar sus movimientos y no tenga que realizar una acción como un salto o una extensión de sus extremidades, con lo que apenas consiga un ligero contacto con el balón. Si así fuese, se considerará desvío. El equipo VAR tras su chequeo y con el uso de las consideraciones, determinó que existe un desvío e invita al árbitro a una revisión en campo, ya que la situación es de interpretación. Acto seguido, audios y videos VAR”, explicaron.

Luego de unos minutos en los que Nicolás Lamolina y Sebastián Zunino debatieron si el toque de Bruno Bianchi era deliberado o no y confirmar la posición adelantada del chileno Paulo Díaz, los integrantes del Video Assistant Referee optaron por llamar al juez principal para que tome la última decisión, ya que pasaba a ser una jugada de interpretación.

“Yo lo que necesito que evalúes posteriormente es si lo que hace Bianchi es desvío o deliberado. Esa situación. Mirá, si para vos es deliberado o es un desvío”, le explicó Lamolina a Dóvalo tras llamarlo a ver la jugada en la pantalla que se encuentra a metros del campo de juego.

El juez, rápidamente brindó su tajante postura: “Para mí es un desvío esa jugada. OK, como la vi en la cancha. Como la vi en la cancha, veo un desvío. Veo un desvío porque el jugador no tiene dominio del balón y está presionado. No tiene dominio del balón, no tiene dominio de su cuerpo”. “Hago la señal, fuera de juego”, concluyó el árbitro luego de terminar de ver la acción y confirmar que el defensor estaba en posición adelantada.

Una vez finalizado el partido, Dóvalo dialogó con TyC Sports en los pasillos del Monumental y dio los argumentos que lo llevaron a anular el gol de River Plate. “El reglamento habla de juego voluntario y el jugador que hace el juego voluntario tiene que tener dominio de la pelota y de su cuerpo. En este caso no se cumple ninguna de esas. La pelota viene por arriba y Bianchi hace lo que puede. Es complejo, pero es lo que dice el reglamento. En la cancha no apreciamos que el jugador estaba fuera de juego”, explicó.