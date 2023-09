"No habrá un gobierno de Sergio Massa porque es el protagonista excluyente y exclusivo de esta crisis"

Así lo expresó Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio. "Con una inflación del 124%, me hace dudar que pueda aumentar su caudal electoral", afirmó.

Luis Petri, candidato a Vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, habló en CNN Radio sobre la actualidad política de la coalición opositora, de cara a las elecciones generales de octubre: "Juntos por el Cambio está más unido que nunca". "Se especuló muchísimo con el espacio luego de las PASO y la realidad que el espacio está fortalecido", destacó Petri en De Ida y Vuelta, con Laura Di Marco. Y resaltó el apoyo de Mauricio Macri para con la fórmula que Petri integra junto a la candidata presidencial, Patricia Bullrich. Te recomendamos: Luis Petri en Santiago: "No tengo dudas que Bullrich será la proxima presidenta de Argentina" Y agregó: "Las dos primeras semanas post PASO nos concentramos en la unidad del espacio, luego de una interna fuerte y cicatrizar cualquier tipo de herida. Y luego presentar un plan de gobierno y económico. Estos son los pasos previos y necesarios para ir a octubre con fuertes chances de ganar". Además distinguió que el ex precandidato presidencial y actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, está acompañando a Bullrich junto con sus equipos: "Horacio está muy entusiasmado y lo cierto es que estamos trabajando y recorriendo el país". En cuanto al radicalismo, negó que estuviera secuestrado por el PRO y argumentó: "El acuerdo planteado ayudó a frenar al kirchnerismo, que tenía pretensiones hegemónicas y que pretendía ir por todo. Y allí estuvo Juntos por el Cambio". Te recomendamos: Patricia Bullrich presentó a Luis Petri como su candidato a vicepresidente: “Este equipo no será tibio” También contextualizó: "Hoy el radicalismo demuestra que puede gobernar y que tiene la confianza de la gente para gobernar muchas provincias. Esto fortalece al espacio y le da mayor competitividad y le da más chances de gobernar en octubre. Y de darle más gobernabilidad a Juntos por el Cambio, que La Libertad Avanza no tiene". Críticas Por otro lado, Petri reprobó la iniciativa oficialista referida al Impuesto a las Ganancias: "Es parte del Plan Platita de Massa y están quemando las naves por dos votos con los argentinos adentro. Y el problema es la inflación que hoy tenemos, que se va a espiralizar. Por solucionar el problema de 80 mil personas lo socializás con 47 millones de personas". Te recomendamos: Luis Petri se diferenció de Javier Milei: "El ajuste lo debe hacer la política, el Conicet no se toca" En este punto apuntó contra Javier Milei, que acompañó al kirchnerismo en la aprobación de dicha iniciativa: "Hay fuertes contradicciones con el propio Milei, quien no resiste su propio archivo. Él decía que no se podían bajar impuestos si no se bajaba el gasto porque sino hacemos populismo tributario. Hoy vota una medida absolutamente demagógica, que además no tiene en cuenta el interés general". Y advirtió: "Esto lo van a terminar pagando las amas de casa, los comerciantes, los trabajadores asalariados del promedio. Es una medida sesgada y hecha a medida de los sindicalistas". En cuanto a las diferencias con el líder libertario, Petri enumeró: "Teníamos coincidencias respecto de lo que tiene que hacer el funcionamiento del Estado respecto al gasto público. Respecto a otras cuestiones estamos en las antípodas, como en la venta libre de órganos, en la desregulación del mercado de armas, en la posibilidad gratuita de contaminar los ríos o en militarizar el servicio penitenciario". Respecto a su "estabilidad emocional" para ser Presidente, manifestó: "Yo cuestiono sus posiciones, que muchas de ellas son peligrosas por las consecuencias que pueden tener para la Argentina. Es contradictoria la agresividad y la intolerancia a la crítica que tiene respecto a los ideales libertarios. Si hay un cimiento sobre el cual posan las ideas liberales es la tolerancia y el respeto". Por último señaló al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: "No habrá un gobierno de Sergio Massa porque es el protagonista excluyente y exclusivo de esta crisis. Un Ministro de Economía, que actualmente ejerce la presidencia de la nación, con una inflación del 124%, me hace dudar que pueda aumentar su caudal electoral".