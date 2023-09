Maxi Giudici apareció en las redes con un fuerte descargo: "Juliana ya no forma parte de mi vida"

Luego del revuelo y la conmoción por lo ocurrido, el ex Gran Hermano subió una historia con una importante aclaración.

Desde este viernes, Maxi Giudici ha sido noticia debido a su intento de suicidio luego de separarse de su novia Juliana Díaz, ya que ingirió un blíster de patillas de Clonazepam. Ante esto, muchos de sus excompañeros de Gran Hermano -incluyendo a su ex- salieron a hablar de lo sucedido, pero este sábado fue el mismísimo Maxi quien se refirió a sus seguidores por medio de Instagram: "Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí", comenzó a escribir sobre un fondo negro. Y pidió: "No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone (en referencia a Alexis Quiroga). En breve hago un video contando todo", señaló el cordobés, al mismo tiempo que agregó que "Juli no hizo nada malo, es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda mi vida", sostuvo. "Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma parte de nada de mí. En breve hago video. Los quiero mucho mucho", concluyó, sembrando expectativa en sus seguidores. Posteo de Maxi