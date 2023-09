Revelan quién fue la tercera en discordia entre Juliana Díaz y Maxi Guidici

Aparentemente, la santafesina le habría encontrado chats comprometedores al cordobés con una ex compañera de Gran Hermano.

El ex participante de Gran Hermano, Maxi Giudici, fue internado de urgencia en un centro de salud con custodia policial a finales de esta semana, luego de haber atentado contra su propia vida ingiriendo un blíster de clonazepam. El grave episodio ocurrió luego de que Juliana Díaz -ahora ex novia del joven cordobés- hiciera público con sus seguidores la separación "definitiva" de la pareja desde una historia de Instagram: “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación”, había escrito en su oportunidad. Lo cierto es que, según la periodista Marcela Tauro, el verdadero motivo de la ruptura tuvo que ver con una tercera en discordia que -además- era compañera de ambos en el reality show de convivencia: “Ellos se separan porque Juliana le habría encontrado en el celular mensajes de Maxi con una compañera de Gran Hermano”, sostuvo. Luego, la especialista en espectáculos reveló de quién se trata: "Sería Cami. Camila Lattanzio. Por eso Juliana decidió terminar el noviazgo y cuando lo comunicó en sus redes sociales dijo que esta vez era definitivo y que lo hacía ‘por la salud’ de los dos". Camila Lattanzio