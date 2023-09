Omar Parisi: "Hice todo lo que se necesitaba para poner al peronismo en un lugar mejor"

Así lo expresó el candidato a gobernador del PJ tras emitir su voto en Mendoza.

El candidato del peronismo en Mendoza, Omar Parisi, votó en Luján de Cuyo, destacó el trabajo de campaña realizado durante todo este tiempo y mandó un fuerte mensaje interno hacia el Partido Justicialista.

"Es importante haber llegado al final de esta campaña. Queremos agradecerle al pueblo mendocino que nos ayudó y nos acompañó", fue lo primero que dijo Omar Parisi luego de votar.

Con respecto al posible resultado en los comicios, señaló: "Esperamos tener un batacazo y que los mendocinos nos voten. Hoy es una buena oportunidad para cambiar el signo político. ¿Qué importa cómo quedemos? Mis padres me enseñaron que lo importante es el camino que es lo que quiero transmitirle a mis hijos y a mis nietos".

En esa línea, destacó el trabajo de su equipo de campaña: "El resultado puede ser peor o mejor, pero tenemos la conciencia absolutamente tranquila porque tuvimos dificultades durante todo el camino y esperamos tener un buen resultado".

"Siempre compito y quiero ser el mejor. Necesitamos que el pueblo mendocino nos vote. Hace 120 días que me levanto a las 6 y me acuesto a las 12, caminé toda la provincia. La autocrítica la tiene que dar el PJ de Mendoza", agregó.

Por último, envió un fuerte mensaje a la interna del Partido Justicialista: "Yo no he fallado, he dado todo por el peronismo. He hecho todo lo que se necesitaba para poner al peronismo en un lugar mejor"