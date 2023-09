El emotivo regreso de Jorge Lanata a la televisión: “Vivan todo lo que puedan”

El conductor volvió a su programa tras el delicado momento de salud que vivió en el último mes. “Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes”, agregó.

Jorge Lanata regresó este domingo a la televisión en su programa Periodismo Para Todos tras estar casi un mes internado con un delicado estado de salud producto de una infección urinaria bacteriana. El conductor recibió el alta hace poco más de una semana y ya se reintegró su habitual programa con un emotivo editorial: “Se me perdió un mes”.

“Lo que les quería contar: tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, comenzó el periodista que conduce el programa en El Trece en la noche del domingo.

Y explicó: “Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de donde volví. Lo que tuve se llama shock septicémico, es una infección en todo el cuerpo”.

“El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad, dije: ‘garchen todo lo que puedan’, así de la nada. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan. Vivan todo lo que puedan”, señaló conmovido.

En tanto, este domingo agregó: “Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Voy a ser obvio, pero este mes que perdí me hizo pensar en la eventualidad. Cualquier cosa puede pasar. Somos una rama que se rompe”.

“Yo me di cuenta después, pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. ¿Y entonces cómo vivir? Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más”, completó el periodista.

El conductor recibió el alta médica el pasado 16 de septiembre, después de pasar 19 días internado en la Fundación Favaloro y, según pudo saber Teleshow, la idea era que continuara su recuperación en su domicilio y, que de momento, no retomara sus tareas al frente de PPT (ElTrece) y Lanata sin filtro (Radio Mitre). Sin embargo, a los pocos días, el periodista de 63 años fue reingresado al centro de salud por un cuadro febril, donde volvió a quedar internado para estar bajo los controles médicos.

El pasado lunes, el periodista habló en su programa de radio donde se refirió con más detalles a lo que le tocó atravesar en el último tiempo en cuanto a su estado de salud. “Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”, dijo.

“Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”, añadió el periodista. Además, se preguntó en el aire de Radio Mitre: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

El periodista confesó que todas las internaciones que le tocó vivir, “esta fue la peor”. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”, remarcó.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”, cerró el conductor en radio Mitre con la frase a la que este domingo hizo referencia.