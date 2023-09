Andrea Rincón se bautizó, lloró y publicó el video de la ceremonia

La actriz recibió el sacramento en la Iglesia Épica, y compartió su nuevo camino espiritual.

Andrea Rincón compartió en la red imágenes de su bautismo religioso por parte de la Iglesia Épica. La actriz lloró junto a su familia, amigos y pareja, Mauricio Corrado, y se arrepintió de sus momentos más oscuros.

En 2021, Andrea Rincón reveló que se había aferrado a la biblia para salir adelante en su lucha contra las adicciones. El domingo 24, la actriz dio un paso más profundo al recibir el sacramento. “‘Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas’ 2 Corintios 5:17 - La Biblia”, escribió en la publicación con la que dio a conocer su nuevo camino. “Mi amor eterno… ¡Gracias Totales!”, expresó hacia quienes la han estado acompañando.

Junto a una serie de fotos y un video que la muestran sumergida en una pileta pelopincho y abrazando a su familia, Andrea Rincón publicó un posteo en donde se ve a un pastor guiándola en su nuevo camino de fe.

“¿Es verdad que Jesucristo es el hijo de Dios llegado en carne para perdonarnos todos los pecados?”, le preguntó el hombre. “Por supuesto que sí”, respondió la actriz visiblemente emocionada. “¿Crees que Dios padre, el hijo y el espíritu santo conforman la divina trinidad?”, continuó el pastor, a lo que Rincón replicó contundente: “Sí, creo”.

Luego, llegó un momento sumamente emotivo, que generó el llanto automático de la exvedette y actriz de 38 años. “¿Te arrepentís de todo aquello que hiciste consciente o inconscientemente delante de Dios?”, le preguntó el pastor. “¡Me arrepiento de todo!”, exclamó Andrea totalmente quebrada. Apenas unos segundos después, el hombre ayudó a Rincón a sumergirse para recibir el sacramento mientras los presentes, su abuela, su padre, entre otros, cantaban para coronar el momento.

Tiempo atrás, Rincón abrió su corazón y dijo: "Desde que conocí al pastor Emanuel, los domingos voy a la iglesia. Él hace cosas increíbles. Después de eso, paso a almorzar con mi abuela y mi tío porque viven cerca y de ahí me vuelvo para mi casa. Me hizo bien acercarme a Dios. Dios me salvó la vida y entendí que si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que pasó”, relató.

“Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que es como el manual de instrucciones de cómo vivir. Para estar tranquilos y no tener que anestesiarte hay que orar. Lo hago todas las noches y todas las mañanas. Creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, y me hace bien”, concluyó.