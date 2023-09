Aníbal Fernández dijo que Massa es cada día "más potente" y que Bullrich "insulta sin proponer"

El ministro de Seguridad afirmó que el candidato presidencial por Unión por la Patriava a ser "cada día más potente" en su gestión y criticó a la postulante de Juntos por el Cambio.

"Lo de Massa va a ser cada día más potente, trabaja encontrando alternativas que den respuestas a temas que todavía no pudimos resolver. No tiene ninguna vergüenza en pedir las disculpas del caso por no haber llegado a tiempo. Sí se ve lo que sucede con el resto: la calaña del caso de la maqueta que es una estupidez sin sentido y agresiones e insultos", afirmó Fernández, en referencia a Bullrich, en declaraciones a radio FM La Patriada.

De esta forma, el funcionario se refirió al spot de la exministra de Seguridad en el que propone construir una cárcel de máxima seguridad con el nombre "Unidad penal Dra. Fernández de Kirchner".

"Es una 'berretada' de las tantas que nos tiene acostumbrados. Sólo insulta sin proponer nada que tenga que ver con lo cierto. La tarea de esta señora en el Ministerio de Seguridad fue un espanto", remarcó Aníbal Fernández.

Sobre su propia gestión, Fernández destacó que se está "optimizando la tarea de las fuerzas federales", al referirse a la Base de Comando Unificado que inauguró el viernes último en La Matanza y a la Base de Operaciones Policiales de Intervención Urbana que instaló el sábado en Rosario, y recordó que eran "un compromiso asumido por Massa".

"Hay que trabajar mucho para seguir mostrando que esto no es un verso. Que no se puede estar lanzando diatribas todo el día por canales de televisión, insultos y agravios. La gestión es trabajo y cumplir con objetivos", subrayó.

Al ser consultado por el discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció el sábado en la UMET, el ministro ponderó que la exmandataria "no habló de su vida personal sino de lo que le importa a los argentinos".

"Marcó la cancha con cuatro o cinco temas que creo muy importantes. Son temas que nos preocupan a todos y es importante que tengamos acciones", añadió.

Recordó que la deuda con el FMI fue tomada durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, a quien calificó como "un espanto" y sostuvo que fue otorgada "para que gane una elección que no pudo ganar" y no pensando en "la grandeza de un país".

"Hay que proponer cómo resolvemos. Sergio ha sido muy contundente revisando cada uno de los pasos e insistiendo en las cosas que la sociedad está necesitando", completó.