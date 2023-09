"Ni recorte ni motosierra, Argentina es un paciente enfermo y lo vamos a sacar del hospital caminando"

El ministro de Economía y candidato a presidente se mostró con el gobernador Axel Kicillof en un acto en Escobar para la inauguración de hospitales.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa se mostró este lunes en un acto en Escobar junto con el gobernador bonaerense y aspirante a reelección Axel Kicillof, en el que eligió una metáfora médica para referirse a sus competidores en la carrera electoral: “Ni recorte ni motosierra, la Argentina es un paciente enfermo y lo vamos a sacar del hospital caminando”, dijo.

En un acto en simultáneo con otras localidades para la inauguración de hospitales del PAMI en Escobar, Hurlingham, Ituzaingó y Lanús, el ministro de Economía planteó, a manera de paralelismo, un jubilado que necesita entrar a un quirófano para hacerse una operación y qué representarían las propuestas de la oposición para ese paciente.

“Imagínense que hay tres personas entrando al quirófano para atender a algunos de los abuelos que quieren atenderse. Entra una mujer y se le ocurre que lo primero que tiene que hacer es cortar el sistema de anestesia, apagar las luces y sacar parte del personal para ahorrar y después toma la decisión de atenderlo. Es probable que ese paciente se muera”, dijo en referencia a Patricia Bullrich.

“Después viene otro con delantal blanco y con todo su equipo esperando, pero en lugar de un bisturí entra con una motosierra. Ese paciente se muere”, apuntó contra el libertario Javier Milei. “A la hora de elegir un presidente, es como elegir un médico, hay que elegir al que sabe qué hacer dentro de un quirófano. La Argentina es un paciente enfermo y lo vamos a sacar del hospital caminando. Ni recorte ni motosierra”, comentó.

“El PAMI tiene superávit a diferencia de otros tiempos. Había una pila de expedientes de deuda. Después de hacer gratis los medicamentos, hoy el PAMI sigue estando en superávit. Eso se llama cuidar la plata de la gente, de los abuelos”, continuó el ministro de Economía.

“Cada uno de aquellos argentinos y argentinas que tiene una familia de bien, que respeta a su abuelo, a su abuela, que lo sienta en la punta de la mesa, sin dudas que va a defender la idea de un PAMI, de un sistema de jubilaciones público, que no los va a tirar a la buena de Dios, a que les den un voucher de 20 mil pesos para ir regalados a una prepaga, que no los va a dejar sin la posibilidad de tener su diagnóstico por imágenes o la posibilidad de tener los estudios teniendo que pagar”, dijo Massa.

“Mucho menos permitir que vuelva el sistema de AFJP en la Argentina, como están planteando, porque fue el robo más grande que vivieron los jubilados que vieron desfinanciado su sistema jubilatorio. También a los trabajadores que vieron como cuatro vivos que enviaban su plata, se la llevaban de la Argentina y después tuvo que ir el Estado a recuperarla”, continuó.

En un acto algunas horas después en Berazategui, Massa apuntó directamente contra Milei y las propuestas del candidato libertario. “No es que defendemos la universidad pública como slongan o hablarle al electorado joven. Lo hacemos porque en (la Universidad Nacional Arturo) Jauretche pasa lo que pasa en muchas de las nuevas universidades. Ocho de cada diez pibes que egresan son primera generación de universitarios en su familia”, aseguró Massa.

“Contra quien venga vamos a defender la universidad pública gratuita y de calidad. En el Conurbano y a lo largo de la Argentina. Porque queremos que nuestros pibes lleven en la mochila una notebook y no un arma. Estamos discutiendo dos paises, uno donde la produccion el empleo y la educacion sean los motores, no en la ley de la selva, cuidado con el cuentito de la ley de la selva porque el león se los come a todos. Cuidado con la idea del sálvese quien pueda, los que menos tienen son los que menos pueden salvarse”, alertó.