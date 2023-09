Ivana Nadal disfruta sus vacaciones en Europa: “Nada de mal olor, mal humor o suciedad”

Mientras disfruta de unas jornadas como turista, la modelo comparte con sus seguidores cada uno de sus movimientos y reflexiones.

La modelo e influencer Ivana Nadal, una figura con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, suele compartir en sus redes sociales sus experiencias de viaje y trabajo, así en esta oportunidad, decidió mostrar cada una de las instantáneas de su viaje por Europa, que en este momento la tiene como turista en Amsterdam, en Países Bajos, luego de pasar por Francia y por España.

En los primeros meses de este año había realizado un video en el que detallaba cómo se había instalado en México para comenzar un emprendimiento laboral: “Estamos acá en Tulum, decidimos quedarnos a vivir, todo empieza a fluir, me estabilizo, me siento bien, me hallo acá, y decido vender mi departamento. Vendiendo mi departamento de dos ambientes en Olivos acá podía construir una casa de 70m2 sobre un terreno de 300m2 y poner piscina, jardín, todo. Arranco ese proyecto, compro el terreno y el día que voy a firmar digo ‘¿y si en realidad en lugar de estancar el dinero y usarlo para yo vivir ahí, construyo la primera casa de un proyecto inmobiliario, y empiezo a construir casas y venderlas? ¿Qué pasa?”.

Es así que en los últimos días detallara: “Amo vivir en el Caribe. Amo mi vida y la persona que voy construyendo día a día. Amo mi cuerpo que me permite experimentar, sentir, vivir. Amo tener la valentía de ser, más allá de cualquier opinión externa. Me elijo por sobre todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me amo. Tanto como a cada uno de los seres que habitan este presente conmigo. Porque me veo en ellos, porque me siento en ellos, porque sé que estamos unidos por la fuerza del amor. Trabajar en vos es lo único q realmente ‘podés’ hacer. Aceptando cada aspecto de tu persona. Reconociendo el poder infinito que sos. Transformándote a través del cambio permanente. Animate, es momento de honrar el hecho de estar vivo”.

Es en medio de este gran presente que quien en el pasado fuera parte de exitosos ciclos televisivos en la Argentina, comenzó un viaje de turismo y placer por Europa, de las que compartió en un primer momento las instantáneas en La Coruña junto con su amiga y manager Josefina, donde entre risas comparten un vino tinto: “Te amo tanto, le deseo al mundo entero una relación tan sana y hermosa”, expresó Nadal.

Tras ello, llegaría el tiempo en que se acercaría hasta la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí, para luego mostrar un momento de relax en Cataluña. Al salir de España, sería el tiempo de Francia, donde luego de unos días detallaría: “Me voy absolutamente enamorada y agradecida de todo tu amor y tu belleza. Nada de mal olor, mal humor o suciedad. Todo precioso y absolutamente estético. Vuelvo para tu próxima primavera. Orgullosa de poder cumplir con lo que alguna vez creí tan lejano… Me amo, me honro y me celebro. Gracias Josefina por todo tu amor y tu dedicación para que podamos disfrutar de cada lugar que visitamos. Te súper amo. No alcanzan las palabras, por eso nuestras miradas y silencios, valen oro”.

En estos momentos se encuentra en Amsterdam, donde a través de unos videos, expresó su asombro y felicidad por estar en una ciudad que siempre soñó con visitar. Además, bromeó sobre cómo la percibirían aquellos que no la conocen debido a su visible emoción. Durante su estancia, Nadal y su amiga decidieron adoptar una de las costumbres locales: sentarse en la vereda y disfrutar de una cerveza. La modelo mencionó que fue invitada por una marca de cerveza reconocida y que tendría la oportunidad de visitar la fábrica y conocer el proceso de producción.

Sin embargo, no todo fue positivo. Al llegar a la ciudad, notó cómo está naturalizado el tabaquismo en espacios públicos y la presencia de abejas, atraídas por las flores locales. A pesar de estos pequeños inconvenientes, Nadal expresó su amor por Ámsterdam y su sorpresa ante la belleza de la ciudad.



Fuente: Teleshow