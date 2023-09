Ricardo Amarilla, pasión por la música, logró registrar su primera canción

El cantautor que reside en Herrera, cumplió uno de sus sueños.

Ricardo Amarilla es un conocido cantautor con residencia en la localidad de Herrera, Avellaneda, que actualmente logró cumplir un sueño: poder registrar una canción en SADAIC. En la actualidad tiene alrededor de 15 canciones grabadas en forma independiente y a la hora de definir su estilo expresa “ realizo una mixtura de corte romántico/tradicional. Sin dudas hay una búsqueda constante de llevar la música como una expresión cultural llena de matices”.

Ricardo Amarilla nació en el corazón de la Cuña Boscosa; pleno monte del departamento Vera provincia de Santa Fe. Es hijo de padres peones de campo. “Conocí la primera guitarra al inicio de la educación secundaria. Una antigua casa Núñez con el diapasón gastado me permitió hacer mis primeros pasos aprendiendo el rasguido del chámame. Al emigrar a la ciudad de Reconquista para hacer una carrera terciaria conocí a un excelente músico que fue mi compañero de curso: Elfio Avalos nacido también en el interior del departamento Vera. Me enseñó a mejorar rasguidos y notas. A ejecutar mejor la guitarra. En esa misma circunstancia conocí a un docente Santiagueño de Atamisqui llamado Juan Roldan quien me enseñó a cantar chacareras, lo que me llevo a inclinarme por el folclore” recuerda este docente que reside en la querida localidad de Herrera.

Ricardo Amarilla, una vez terminado el profesorado en el año 1992 emigró a Santiago del Estero. Se radicó en Garza donde nacieron sus dos hijos. “Mi hijo Facundo a los 7 años subía a los escenarios conmigo tocando el bombo. Hoy es percusionista. Mi hija Anyelina, hoy con 14 años está dando sus primeros pasos en Violín” acotó Amarilla.

El músico y docente Ricardo Amarilla, se define como un artista que siempre buscó estar vigente desde la creación de letras propias. Aunque aclaró “ debo reconocer que para un santafesino cantar chacarera en Santiago resulta difícil. Participe de varios concursos que me permitieron superarme. En el año 2004 fui finalista en el rubro solista vocal para “Cosquin, sede Añatuya”.

Ricardo nos dijo que la mayor satisfacción fue la actuación en vivo en el año 2005 para el programa “NOCKAISHPA SAPICUNA (NUESTRAS RAICES) que se transmitió por Argentinisma Satelital.

En el mes de octubre del año 2020, en plena pandemia partícipó del FERIARTE 2020 VIA STRIMING desde la ciudad de EL COLORADO provincia de Formosa. Un festival que congrega a miles de artesanos y confluyen un crisol de inmigrantes.

“Mi sueño es poder compartir un escenario con mis dos hijos y cantar siempre porque es lo que me llena el alma. Para finalizar una reflexión ‘Los movimientos culturales profundos de los pueblos lo construyen quienes desde la expresión autóctona y genuina del canto, la danza y la poesía hacen de ello un arte que jamás discrimina” reflexionó Ricardo Amarilla antes de finalizar la entrevista.