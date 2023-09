Aberrante: un hombre golpeó a una adolescente, abusó de ella y la dejó en un descampado pensando que estaba muerta

El hecho sucedió en el barrio Salas del Pilar. La víctima de tan solo 14 años, se encontraba buscando a su hermano, quien había salido a comprar y no regresaba.

Un hombre enfrenta graves acusaciones por abuso sexual a una adolescente y por dejarla abandonada en un descampado, creyendo erróneamente que había fallecido.

El horrendo incidente tuvo lugar en el barrio Salas de Pilar y ha dejado a la comunidad en estado de conmoción, con sus residentes clamando por justicia. La víctima, Marianela, de tan solo 14 años, se encontraba buscando a su hermano, quien había salido a comprar y no regresaba. En el transcurso de esa búsqueda, vivió una pesadilla inimaginable.

Un individuo de 21 años identificado como Santiago la atacó, la estranguló hasta dejarla inconsciente y la arrastró hasta un terreno cercano, donde cometió el abuso sexual. Convencido de que la había dejado sin vida, la agredió brutalmente golpeándola con una piedra en la cabeza y la cubrió con ramas. No obstante, pocas horas después, la joven recobró el conocimiento.

Este escalofriante episodio tuvo lugar poco después de las 22 horas de un viernes fatídico en el barrio Salas de Pilar. Después del ataque, el agresor, identificado como Santiago Gómez, abandonó la escena como si nada hubiera sucedido.

Alrededor de las 5 de la mañana, la adolescente logró regresar a su hogar y relató el horror que había experimentado. Carmen, una vecina, mencionó que un hombre había visto a la joven caminando con la ropa en estado deplorable. Posteriormente, la policía la trasladó al hospital.

Tras presentar la denuncia, tanto familiares como vecinos se dirigieron a la vivienda del acusado. Carmen relató que el padre del presunto agresor atacó a una mujer con un cuchillo, y denunció que algunos oficiales de policía estuvieron aparentemente protegiendo al abusador.

"Ellos mismos permitieron que se escapara", enfatizó Carmen, y añadió: "Gómez había estado acosando tanto a ella como a su hermana. Marianela lo conocía porque es hermano de una amiga suya". Además, señaló que anteriormente había acosado a su hija de 11 años, pero la comisaría se negó a tomar su denuncia, lo que permitió al agresor continuar actuando impunemente.

La diputada Marcela Campagnoli, quien está siguiendo el caso, declaró que el agresor "acosaba a las chicas del barrio" y que "los vecinos evitaban confrontarlo porque estaba armado".

En la actualidad, la adolescente está recibiendo apoyo psicológico y se encuentra en estado de shock debido a lo sucedido. Carmen hizo hincapié en la importancia de no encubrir este tipo de incidentes y expresó su temor de que el agresor pueda atacar a otra menor: "Esto no se debe ocultar; no es la primera vez que ocurre una violación en este barrio".