La angustia de Eva Bargiela por su separación de Facundo Moyano

La modelo aseguró que sigue amando al dirigente político y confirmó que todavía tenía esperanzas de remontar la crisis antes de que él blanqueara la ruptura

Desde que debutó en la pista del Bailando 2023, Eva Bargiela se encargó de aclarar que Facundo Moyano, su todavía esposo, no iba a ir a verla a la pista. Y dejó en claro que no quería que se la identificara por su relación de pareja sino por su carrera personal. Sin embargo, en ningún momento hizo mención a una crisis matrimonial y, mucho menos, a una separación. Algo que el dirigente político confirmó el pasado jueves durante su visita al ciclo Verdad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

Así las cosas, este lunes la modelo estuvo como invitada en LAM, donde contó detalles de la situación que atraviesa con el ex, con quien se casó en octubre de 2021. “Yo trabajo desde hace muchos años y entiendo que mucha gente me conozca por haber estado casada con Facundo, pero mucha otra gente no. De hecho, mi trabajo no tiene nada que ver con la política ni con su imagen. Yo trabajo con marcas nacionales e internacionales que no me contratan por estar con él”, comenzó diciendo en el ciclo de América.

Y detalló: “La realidad es que nosotros veníamos en una crisis muy profunda desde unas semanas antes de que arrancara el Bailando. No estábamos conviviendo. Así que no es que yo me enteré por la tele de que estábamos separados y lo quiero aclarar...Estoy bastante sensible. Y, a mí, lo que más me dolió es que yo quería que decidiéramos juntos cuándo comunicarlo. Porque creo que ninguno de los dos lo teníamos claro. De hecho, ese día habíamos estado merendando y habíamos quedado en que el viernes íbamos a cenar, a tomar un vino y a charlar. Porque está todo bien entre nosotros”.Sin poder evitar que sus ojos se empañaran por las lágrimas, Eva siguió con su relato. “Yo no tuve ni la oportunidad de contárselo a mi familia ni a mis amigas. A nadie se lo contamos. De hecho, él tampoco porque queríamos mantenerlo en privado. Él se fue a vivir a otro lado. Pero yo quería preservarlo porque, para mí, desde el día que me casé Facundo es mi familia. Y la familia es sagrada. Así que yo quería transitar esto puertas adentro. Y cuando lo tuviéramos los dos procesado contarlo”, dijo.

Luego explicó: “La relación es de los dos y él es el dueño de la otra mitad. Y él decidió contarlo así. Porque quiso, porque le salió, porque se enojó...No puedo hablar por él. No sé el motivo. Yo estaba cenando con Jujuy (Jiménez) y con Lizardo (Ponce) y me empieza a llamar mi mamá. Dije: ‘¿Pasó algo?’. Y me dice: ‘Que Facundo acaba de decir en un programa que están separados’. Y mis tías, mis primos, mis amigas...¡Me explotó el teléfono! Y la verdad es que me hizo sentir mal. Porque habíamos estado hablando ese mismo día e íbamos a cenar al día siguiente para ver qué pasó...”.

Dejando en claro que ella apostaba a recomponer la pareja, Bargiela explicó: “Veníamos en una crisis, yo no soy una negadora. No estábamos en el mejor momento de la relación. Pero vengo de una familia en la que mis papás están casados desde hace más de 30 años y sé que no siempre es el mejor momento de la relación. Sé que hay altos y bajos. Y nosotros veníamos con algunos desencuentros, algunos roces lógicos. Pero para mí no era definitivo”.

¿Si su participación en el programa de Marcelo Tinelli tuvo que ver con el fin del matrimonio? “Para mí el Balando nos iba a hacer bien, porque está bueno que tu pareja se realice y haga lo que le gusta. Él me dijo que mucho no le copaba, pero yo no pensé que iba a ser la gota que colme el vaso”, señaló. Y, aunque se mostró enojada, agregó: “Yo lo amo, es mi marido todavía. Y yo los papeles del divorcio no los vi”.