Crítica de "Amigos hasta la muerte"

Javier Veiga debuta como director con esta comedia negra sobre el amor y la amistad que protagoniza junto a Marta Hazas y el mexicano Mauricio Ochmann.

Por Pablo Vázquez

Para Fotogramas



“La risa puede reírse de la muerte, pero la muerte no puede matar nuestra risa” afirma Javier Veiga, director, guionista y protagonista de esta comedia suavemente negra con firme vocación de entretenimiento popular y celebración vitalista en absoluto impostada, en una de las secuencias clave de su estimable debut cinematográfico. Y sí, resulta curioso, y no menos valiente, que pese a los delicados lugares que transita, ‘Amigos hasta la muerte’ no busque en ningún momento el contrapunto oscuro y retorcido del gag que la llevaría a otros terrenos, seguramente más del agrado de ciertos críticos, sino que prefiera quedarse en un territorio humanista y sentimental más cercano a Woody Allen, Arthur Hiller, Antonio Mercero, Richard Benjamin, Herbert Ross, David Trueba, Robert Zemeckis, incluso a Paul Mazursky (la igualmente encantadora ‘Una almohada para tres’, su obra más deudora de Truffaut) y al magisterio bien asimilado del imprescindible Neil Simon.

Salutífera y elegante dramedia, o tragicomedia como decimos los viejóvenes canónicos, con su disculpable punto almibarado alrededor de una acertada reflexión sobre la amistad y sus peajes, así como el salto sin red a la madurez emocional (el dúo de falsos machitos comportándose como los niños grandes de una comedia de Adam Sandler, o como Tom Hanks y John Heard en la cancha de tenis de ‘Big’ o Ernesto Alterio y Guillermo Toledo en la de ‘El otro lado de la cama’) que casi con toda seguridad será recibida con una condescendencia que no merece. Quizá porque la película de Javier Veiga, con toda seguridad influida por la fórmula de esas amables y televisivas ‘Pequeñas coincidencias’ (2018), también con Marta Hazas (aquí luminosa, casi mágica, muy hábil a la hora de modular el tono de voz para redondear cada pulla verbal), sobrecarga en demasía los diálogos de puntillas y bromas arrevistadas no por eficaces menos deudoras de un estilo más cercano a la sitcom y el teatro de variedades que a los modos meramente cinematográficos.

Y esta humareda falsamente banal empaña en exceso el dolor sincero y subrepticio de la propuesta, así como una estructura condenadamente eficaz, la sabia ejecución de cada situación humorística (en sus momentos más logrados, cabe destacar la importancia de los testigos accidentales, sean pescadores, camareros italianos o pacientes en coma) y, en especial, el enorme corazón que esconde tras la risa. Homenaje taciturno y profundamente humanista a la sensibilidad amarga del bolero, consuelo para la soledad e incomprensión generacional del presente y brindis por la complicidad que enmascara los sinsabores vitales, ‘Amigos hasta la muerte’ termina su travesía en un guiño a la nostalgia anacrónica de títulos de raro culto como ‘Pasa la tuna’ (José María Elorrieta, 1960) o ‘A la pálida luz de la luna’ (J. M. González Sinde, 1985). Ojalá la carrera cinematográfica de Javier Veiga tenga continuidad. No está nuestro cine para desestimar la valía y el arrojo un cineasta que, al menos aquí, demuestra tener muy claro lo que quiere y poseer una voz propia al margen de modas y recados oportunistas.

Para huérfanos de un cine que proporcione calor y refugio en tiempos de tormenta.