"Hay más de 4 millones de votos en disputa que pueden llevar a cualquier escenario"

Así lo consideró el analista político Ignacio Labaqui en diálogo con Radio Panorama. "Estamos ante la elección más incierta desde el 2003", afirmó.

La cuenta regresiva para las elecciones generales de octubre ha comenzado y -debate presidencial mediante- las expectativas entre la ciudadanía van in crescendo. Durante un contacto con Buen Día Santiago, el politólogo Ignacio Labaqui consideró que el escenario de cara a los comicios "es incierto porque el resultado de las primarias fue muy parejo, más allá del sorpresivo primer lugar de Milei"

"Entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria hubo 650 mil votos de diferencia" expresó el analista y destacó que si la participación en las generales aumentas, sumado a votos de candidatos que no superaron las primarias y otros en blanco o nulos que pueden cambiar, "Hay cerca de 4.2 millones de votos en disputa que pueden cambiar todo y llevar a cualquier escenario, desde un triunfo en primera vuelta hasta cualquier escenario de ballotage".

Labaqui indicó que "nunca vota el 100% del electorado. El 85% fue el tope de participación a comienzo del regreso de la democracia hace 40 años, pero para tomar un hecho reciente en el 2019 votó el 80,4% del padrón. Eso es casi 10 puntos más de los que se votó en las primarias de este año (...) estamos ante la elección más incierta desde el 2003".

Por otra aparte el especialista señaló que las encuestas "no están siento de mucha utilidad, tienen mucho problemas a la hora de ser una buena radiografía de lo que piensa el electorado. Hace tiempo que la sociedad tiene poco interés en la política. Los votantes están más avezados y saben no comerse las curvas de promesas y espejitos de colores. Prefieren estar más interesados en otras cosas debido a muchos años de decepciones con los políticos. Una campaña política no tiene tanta atención".

"Somos animales racionales, las pasiones están, pero muchas de ellas tienen un fundamento racional. Cuando se habla del enojo de la gente con la dirigencia, este enojo no viene sin fundamentos. La economía está estancada desde el 2011 y la inflación le gana al salario, Todos nos sentimos un poco enojados y frustrados. Quizás no sea tan irracional votar castigando a un gobierno que defraudó, o no votar a una franja de la oposición que no es peronista. O en el caso de a quienes les llega el discurso de la casta, hay algunas cuestiones que avalan esa idea de que 'todos son lo mismo'. Es un error pensar que es irracional porque alguien no tiene conocimientos plenos de lo que significa la dolarización, o conocimientos plenos de economía", evaluó.

Finalmente, se refirió al primer debate presidencial que se realizará en el Fórum y anticipó que aguarda "ver la dinámica de intercambio entre los candidatos".

"Vemos que hay un intento mutuo de Massa y Milei de polarizar la elección entre ellos. Ambos creen que pueden ganar la elección si pasan al ballotage. Milei porque Massa es el ministro de Economía de un gobierno con una gestión pobre y Massa porque pensará que si tiene a Milei en frente puede usar la defensa de la democracia como herramienta discursiva, y lanzar la consigna de unidad nacional", concluyó.