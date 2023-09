Keith Richards detesta el pop y el rap: "Siempre fue una basura"

El guitarrista de The Rolling Stones no se guardó nada.

Keith Richards siempre fue conocido por su cuota de acidez a la hora de brindar declaraciones u opinar sobre diferentes cosas. En una de sus últimas entrevistas para el medio The Telegraph, el guitarrista dijo que la música pop "siempre fue una basura" pero que "ese es el punto".

Los dichos se dieron en el marco de una charla donde habló de su presente artístico y, sobre todo, del venidero nuevo disco de estudio de los Stones titulado Hackney Diamonds. "No quiero empezar a quejarme sobre la música pop", dijo Richards. "Siempre fue basura. Quiero decir, ese es el punto".

Richards continuó: "Desean que sea lo más barato y fácil posible, por lo tanto siempre suena igual; hay muy poco sentimiento en ello". El músico agregó que, personalmente, él disfruta de la música "interpretada por personas que tocan instrumentos" y que no le gusta lo que suena a plástico.

Como si fuera poco, Keith también dio su opinión sobre el rap y no tuvo palabras elogiosas para el género. "Realmente no me gusta escuchar a personas gritándome y diciéndome que eso es música, también conocido como rap. Puedo conseguir suficiente de eso sin salir de mi casa", concluyó.

En noticias relacionadas, los Rolling Stones vienen de publicar el primer single adelanto de Hackney Diamonds llamado "Angry". La canción fue publicada junto a un video musical protagonizado por Sydney Sweeney de Euphoria. Por otro lado, también revelaron que están trabajando en un documental sobre el venidero LP, producido por el mismo equipo detrás de la serie de The Kardashians.