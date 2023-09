El ministro de Economía de Lula dijo que si gana Javier Milei estará en riesgo el Mercosur

Fernando Haddad cuestionó al candidato presidencial de la Libertad Avanza. La advertencia de Paraguay sobre el acuerdo con la UE.

El ministro brasileño de Economía, Fernando Haddad, advirtió este lunes que un eventual triunfo en las elecciones presidenciales argentinas de Javier Milei pondría en “riesgo” al Mercosur y al acuerdo del bloque con la Unión Europea (UE).

“El Mercosur está en riesgo, en especial por los eventos próximos”, como las elecciones del 22 de octubre en la Argentina, con “la capacidad del alcance de la narrativa del candidato que lidera las elecciones”, dijo Haddad durante la apertura de un seminario económico.

Sin citar a Milei, que se ha pronunciado reiteradamente en contra del Mercosur, Haddad defendió la “necesidad” de concluir el estancado acuerdo comercial con la UE.

El ministro habló en el 18º Foro Económico de la Fundación Getulio Vargas (FGV), que se extenderá hasta el martes en San Pablo.

Qué dijo el ministro brasileño de Hacienda sobre Javier Milei

Haddad dijo que alcanzar el acuerdo con la UE antes de una eventual llegada de Milei al poder sería un “antídoto contra medidas que pueden desorganizar la región”. En ese sentido, reiteró el compromiso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por sellar un pacto con la UE.

“El presidente Lula está comprometido en firmar el acuerdo este año”, subrayó Haddad. Sin embargo, reconoció que “todavía hay resistencia de la apertura del mercado por parte de Europa, que tiene sus propias dificultades”.

Tras dos décadas de conversaciones, el 28 de junio de 2019 la UE y el Mercosur alcanzaron un acuerdo político general para sellar un pacto de libre comercio, pero quedaron pendientes la resolución de algunos aspectos técnicos y las nuevas exigencias ambientales presentadas por los europeos este mismo año.

El presidente paraguayo Santiago Peña advirtió sobre un cierre en las negociaciones con la UE

Pero las declaraciones de Haddad chocaron con la advertencia lanzada este mismo lunes por el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El mandatario guaraní ratificó en Asunción que no impulsará las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) después del 6 de diciembre, cuando su país asuma de manos de Brasil la Presidencia pro tempore del Mercosur.

“Yo he dicho y le he transmitido esto al presidente (de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) que cierre la negociación, porque si él no cierra, yo no voy a continuar en el próximo semestre”, afirmó Peña en una conferencia de prensa desde la residencia presidencial paraguaya.

El 6 de diciembre tendrá lugar la cumbre del Mercosur, el mecanismo conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En esa fecha, Brasilia traspasará la Presidencia pro tempore a Asunción.

“Yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo, que yo estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente”, indicó Peña. En ese contexto, mencionó la posibilidad de explorar convenios con Singapur y Emiratos Árabes Unidos.