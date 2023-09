Martin Scorsese volvió a apuntar contra el cine de superhéroes

En vísperas del estreno de Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese argumentó que el peligro radica en lo que estas franquicias están haciendo con nuestra cultura.

En una reciente entrevista con GQ, el mítico Martin Scorsese volvió a arremeter contra la cultura de superhéroes en el cine. El cineasta octogenario expresó su preocupación por el impacto de estas películas en el pensamiento colectivo y argumentó que podrían llevar a las futuras generaciones a pensar que las películas se reducen a estas franquicias.

Scorsese afirmó: “El peligro es lo que le está haciendo a nuestra cultura. Porque ahora habrá generaciones que pensarán que las películas son solo eso: eso es lo que son las películas”. También enfatizó la necesidad de que los cineastas se unan para “salvar el cine” y mencionó a directores como los hermanos Safdie y Christopher Nolan como ejemplos a seguir.

Además de su crítica a las franquicias de superhéroes, Scorsese cuestionó la calidad del contenido producido por las plataformas de streaming y su distinción con el cine tradicional. Afirmó que “el contenido fabricado no es realmente cine” y expresó su preocupación por el impacto de este contenido en la audiencia.

“Es casi como si la inteligencia artificial hiciera una película. Y eso no significa que no tengan directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significan estas películas? ¿Qué te aportarán? Aparte de una especie de consumación de algo que luego eliminás de tu mente, de todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué te está ofreciendo?” Afirmó el director de Taxi Driver.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Scorsese, tiene previsto el estreno de su próxima película Killers of the Flower Moon en octubre. A pesar de su apasionada defensa de la autenticidad cinematográfica, Scorsese reveló que tiene planes limitados para su futuro en el cine. A sus casi 81 años, el director planea realizar solo una o dos películas más antes de retirarse. Reconoció la importancia de centrarse en proyectos esenciales y no perder tiempo en películas que no aporten algo significativo. Al día de hoy, sabemos que continúa trabajando en nuevos proyectos y no muestra intenciones de retirarse pronto. Incluso antes de la huelga, ya estaba inmerso en la adaptación de la novela de Marilynne Robinson, “Home” junto a los cineastas Todd Field y Kent Jones.

La polémica de Scorsese sobre las películas de superhéroes no es nueva, y sus comentarios previos desencadenaron debates en la industria del cine. El director es uno de varios cineastas que hicieron eco de sus preocupaciones similares sobre la dominación de las franquicias en la industria y su impacto en la diversidad y la originalidad. La discusión sigue siendo un tema candente en la industria del entretenimiento, y las opiniones divergentes de cineastas y críticos continúan dando mucho que reflexionar.