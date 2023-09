Bullrich criticó a Massa por la foto con los gobernadores radicales: "Quiere sacar una ventajita"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió al cruce de su adversario de Unión por la Patria, Sergio Massa.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió al cruce de su adversario de Unión por la Patria, Sergio Massa: "Es el pícaro, el vivo, que quiere tratar de sacar una ventajita, cuando estamos cansados de las ventajitas en la Argentina", en una recorrida de campaña por el conurbano bonaerense.

Bullrich redobló las críticas contra el ministro de Economía, que en un acto de anuncios en materia energética en Salta del que participaron los gobernadores radicales, Gerardo Morales (Jujuy), y Gustavo Valdés, (Corrientes), les hizo un fuerte guiño: "Si el 10 de diciembre me toca presidir la Argentina, habrá dirigentes de otras fuerzas".

La exministra de Seguridad cuestionó: "La foto del domingo fue una picardía de Massa, era un acto institucional de los gobernadores, que hace tiempo que trabajan para tener energía solar, distintos tipos en todo el norte, para producción del Norte Grande".

Bullrich dijo que "Massa fue al acto y quiso hacer un acto proselitista, algo que no se hace, porque el acto no era para decir: 'Me llevo dos ministros radicales', de hecho estuve al día siguiente con Morales, que dijo: 'Ministro de Massa ni por casualidad, estoy 100% con Juntos por el Cambio y Bullrich', así que Massa, las picardías guardatelas".

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio aclaró: "Que un funcionario haga politiquería en un acto institucional no es culpa del que va, es mala práctica política del que lo hace".