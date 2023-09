Exequiel Palacios renovó con Bayer Leverkusen hasta 2028

El mediocampista argentino seguirá en el conjunto alemán con una mejora en su contrato.

Exequiel Palacios, campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, renovó su contrato con Bayer Leverkusen, de Alemania, hasta 2028, informó en sus redes el club alemán.

Palacios, quien llegó al club el oeste de Alemania procedente de River Plate a principios de 2020, decidió continuar su carrera en la Bundesliga por cinco años más.

En declaraciones al sitio oficial del club alemán, "Pala" expresó su alegría por el nuevo contrato: "Mi primer año no fue fácil debido a las lesiones, pero en el último tiempo me sentí muy bien. Ser campeón del mundo fue un plus y un orgullo para mí".

El actual nivel de rendimiento de Palacios tuvo una influencia positiva por la llegada del entrenador español Xabi Alonso en octubre de 2022.

"Me marcó mucho y me dio confianza", destacó el jugador tucumano.

En lo que va de la temporada, Palacios tuvo un destacado comienzo al anotar dos goles y brindar dos asistencias en los primeros cinco partidos.

Bayer Leverkusen comparte actualmente la cima de la Bundesliga con 13 puntos, junto al defensor del título, Bayern Múnich, y también compite en la Liga de Europa.