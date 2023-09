La terminante decisión que Aníbal Lotocki tomó con su familia para intentar huir del escándalo

Su esposa,Majo Favarón, se refirió a los rumores y aseguró que tienen pensado dejar la lujosa mansión de Olivos

La esposa de Aníbal Lotocki confirmó que piensan en tomar una contundente decisión en medio de la polémica que hay alrededor del cirujano. Según explicó en las últimas horas, una de sus ideas es mudarse de la casa donde viven actualmente en Olivos.

“Al menos por un tiempo, para calmar un poco y poder tener otro tipo de vida junto a los chicos”, expresó María José Favarón en un video en vivo que hizo a través de Instagram. Además, dejó en claro que no piensan irse de la Argentina ya que tanto ella como su marido tienen a su familia en el país.

La decisión surge en medio de la polémica que hay alrededor de Aníbal Lotocki, tras la reciente muerte de Silvina Luna y las reiteradas denuncias en su contra. Por eso, muchas víctimas se acercaron a la lujosa propiedad que el cirujano tiene en Zona Norte para pedir justicia y pegar tanto carteles como fotos.

Sobre esto, Majo Favarón repudió la condena social y habló de su familia y la idea de mudarse. Por eso, se refirió a la hija mayor del médico, que tiene diez años de edad, y manifestó: “No es nada fácil, uno no puede ocultarle cosas, es difícil de manejarlo y uno no puede no explicar estas cuestiones”.