DJ Victoria Whynot visitará Santiago del Estero para un evento imperdible de música electrónica

El evento será en el viernes13 de octubre en el Parque del Encuentro de la Madre de Ciudades.

ElectroLab Producciones dedicada al desarrollo de la escena electrónica en la provincia, se complace en anunciar la llegada de una de las DJ más importantes y emergentes de la escena actual de Argentina, Victoria Whynot, a Santiago del Estero. Este evento promete ser un hito en la escena musical de la región y una experiencia inolvidable para los amantes de la música electrónica.

Victoria Whynot, DJ y productora de música house de la ciudad de Carlos Paz, Argentina, es una artista integral que se destaca no solo en la música, sino también como diseñadora, ilustradora y bailarina. Su pasión y dedicación la han llevado a expandir los horizontes de la vida a través del arte y la música. Influenciada por leyendas de la música house como Frankie Knuckles, Marshall Jefferson, Larry Levan, Lil Louis, Derrick May, Kevin Saunderson, Honey Dijon, Jamie Jones, Dixon, Will Taylor y Peggy Gou, Victoria comenzó su interés por la música house a los trece años. Desde entonces, ha construido una carrera impresionante que la ha llevado desde Los Ángeles hasta los escenarios más importantes de Argentina. Sus sets son conocidos por ser emotivos y llenos de energía, fusionando el house con el deep tech para crear una atmósfera única en la pista de baile. Victoria Whynot ha compartido cabina con renombrados artistas nacionales e internacionales, como Fatboy Slim, Kolombo, Hector Couto, Di Chiara Brothers, Yaya Tamango, Fran Bortolossi, Billy Sherif, Nacho Bolognani, Bodeler, Muter, Sergio Saffe, Mateo Dufour, Cosenza, entre otros. ElectroLab Producciones se enorgullece de traer a Victoria Whynot a Santiago del Estero y está trabajando arduamente para crear un evento inolvidable.

Pronto se darán a conocer más detalles sobre los artistas visuales (VJs) que acompañarán a Victoria en su actuación y el lugar del evento. Para mantenerse actualizado sobre este emocionante evento y obtener más información, manténgase atento a los diferentes medios de comunicación y las redes sociales de ElectroLab Producciones. Acerca de ElectroLab Producciones, es una plataforma comprometida con el desarrollo y la promoción de la música electrónica en la provincia de Santiago del Estero. Nuestra misión es traer a los artistas más destacados de la escena electrónica nacional e internacional a la región, ofreciendo experiencias musicales únicas y memorables para nuestros seguidores y amantes de la música electrónica.