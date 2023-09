Así se prepara el Fórum para el gran debate presidencial del domingo 1 de octubre

Sólo habrá invitados especiales y un gran operativo de seguridad. Gustavo Mason explicó en Radio Panorama cómo será el debate del próximo domingo.

Este domingo 1 de octubre se llevará a cabo el primer debate presidencial de los cinco candidatos que lograron pasar las Primarias. Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Javier Milei y Juan Schiaretti, estarán en la Madre de Ciudades debatiendo sobre Economía, Educación y Derechos Humanos.

Este martes, Gustavo Mason, de la Cámara Nacional Electoral, explicó en El Dueño de la Tarde de Radio Panorama cómo es la organización que están llevando a cabo para que todo se desarrolle con normalidad.

“El objetivo es que todos los argentinos puedan ver el debate, desde todo punto de vista. Al mismo momento veamos a los cinco candidatos contestando las mismas preguntas. Estamos seguro que será un éxito para todos los argentinos. La misma ley establece dos sedes: uno de ellos debe ser en el interior del país. La búsqueda recayó en Santiago porque estaban dadas todas las condiciones, tiene un lugar como el Fórum que nos prometía mucho. Un espacio sumamente accesible, con muchas soluciones para desarrollarlo de la mejor manera posible, inclusive en materia de seguridad”, detalló.

Una vez que los cinco candidatos lleguen a Santiago, ingresarán en el Fórum donde tendrán un búnker con gabinetes modernos y todas las comodidades. Buena iluminación y aire acondicionado. La gente no podrá ver el debate desde las adyacencias al Centro de Convenciones. Sólo lo harán los invitados especiales por la Cámara Nacional Electoral y la prensa acreditada. “Muchos nos preguntan que quieren estar aquí y si lo pueden hacer; pero tengan en cuenta que es un programa de televisión. Sólo habrá invitados especial, el público no puede ingresar”, agregó Mason.

A las cinco de la tarde del domingo ya podrán ingresar los medios y periodistas acreditados; los invitados lo harán desde las 18, ya estará abierta la validación de sus acreditaciones. A las 21 se pone el programa en el aire.

“El Fórum es realmente único, tiene paneles movibles, algo que nunca he visto. Me sorprendió gratamente y me encanta la altura que tiene el espacio. Habrá anillos de seguridad alrededor. Las fuerzas no permitirán el ingreso de la gente. Más allá de acercarse al Fórum, lo más importante es prestarle atención a lo que nos diga el futuro presidente de la Nación. En realidad, no lo van a ver a los candidatos, que llegarán en sus autos, con custodia e ingresarán por Perú, y después ya ingresan en el cordón último de seguridad e irán a su búnker. Recorrerán el pasillo interno para llegar a la plataforma donde está el atril. Está todo calculado, al centímetro”, puntualizó.