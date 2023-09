Mauricio Macri: “Va a haber balotaje, pero no existe posibilidad de que sea entre Massa y Milei”

Para el ex presidente, por la alta inflación y la crisis económica, el candidato de Unión por la Patria debería sacar menos votos que en las PASO.

Frente al escenario de tercios que dejó las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias entre los principales candidatos, Mauricio Macri se mostró convencido que los comicios generales se definirán en balotaje y que será entre la aspirante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el lídere de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El ex presidente reapareció este martes y analizó el panorama electoral a menos de un mes de las Generales del próximo 22 de octubre. Para Macri, las PASO dejaron en evidencia que “hay un consenso amplio de los argentinos que han decidido ir por un cambio profundo” y “lo que está en discusión es quién está capacitado para ejecutar ese cambio”: Bullrich o Milei.

Luego de varios elogios hacia el candidato de La Libertad Avanza, Macri ratificó una vez más su apoyo a Bullrich “por su experiencia y liderazgo” y por “el equipo que está detrás, y las miles de personas que ya estuvieron entre 2015 y 2019 y acumularon experiencia y saben lo que es ir a pelear con los ‘Chocolates’ en el terreno”, agregó en referencia al caso del puntero del peronismo platense, Julio Segundo Rigau, encontrado con 48 tarjetas de débito emitidas por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Tras calificar a la gestión de Alberto Fernández como “el peor gobierno de la historia”, el ex mandatario señaló que “de las PASO para acá el país ha acelerado hacia el caos y la hiperinflación”. En este marco apuntó contra Sergio Massa a quien lo definió como “un irresponsable” por las últimas medidas tomadas desde el Ministerio de Economía: “Dejó en el ridículo absoluto internacional a Georgieva (Kristalina) y a todos los técnicos del FMI que son el hazmerreír del mundo”.

“No se ha visto algo peor en la historia” que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, insistió. “Destruyeron la política exterior, nos aislaron, nos volvimos a pelear con Uruguay, Paraguay y Chile; somos el hazmerreír del mundo”, continuó. “Y todavía falta el cepo...”, agregó haciendo referencia a que si bien Bullrich “despertará confianza” en los mercados “cuando se unifique el tipo de cambio será un poco debajo del paralelo pero seguro será en el doble de lo que está hoy (el oficial)”.

“De acá a que entreguen el gobierno no sé cómo van a hacer. Massa regala todos los días algo que no tiene, va a seguir imprimiendo billetes que es la causante de la inflación”, enfatizó sus críticas hacia el ministro.

En diálogo con Todo Noticias (TN), al ser consultado por una autocrítica de su gestión, respondió entre risas que ya lo hizo en su libro: “Ya la hice, ya está. El rumbo que llevaba la Argentina era el correcto y es al que tiene que volver, ojalá con la experiencia de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal podamos volver a gobernar y arreglar este desastre”.

Frente a los posibles escenarios electorales que surjan el 22 de octubre, Macri está convencido que habrá balotaje y descarta que ingrese el candidato de Unión por la Patria: “No existe posibilidad, no tiene lógica que Massa saque la misma cantidad de votos que en las PASO. Debería sacar mucho menos votos porque cruje la economía familiar, hace décadas no se veía esta inflación”, justificó.

“Lo importante es que se terminen estas ideas, la enorme mayoría de los argentinos entendimos que se sale para adelante trabajando, con un sistema meritocrático, diciendo la verdad, siendo parte del mundo, terminando con la corrupción, lo entendimos todos. Vamos a pasar de tener nada a tener todo”, manifestó y aseguró que “de la mano de Patricia lo vamos a hacer”.

Macri opinó que si JxC y los libertarios pasan a segunda vuelta “va a haber un respiro” económico: “Posiblemente vamos a gobernar nosotros, hay un respaldo del mundo a muchos de los dirigentes que estamos en Juntos por el Cambio”.

También señaló que de cara a los próximos años “Milei va a ser muy importante” por el bloque de legisladores que va a consolidar en estas elecciones que serán “importantísimos para apoyar modificaciones de fondo”.

Sobre el candidato de La Libertad Avanza volvió a destacar que le gusta “los puntos de contacto con ideas como la libertad, la cual vengo predicando desde hace 20 años”, pero que no comparte su “intolerancia a la crítica”, algo que reveló que se lo dijo en persona. “Milei me escucha, se ríe, pero se ve que mucha bola no me da”, concluyó.