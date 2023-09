El fuerte y verdadero motivo por el que Coti Romero faltó al streaming del Bailando 2023

En la noche del martes, la ausencia de Coti Romero en el streaming del Bailando sorprendió a todos.

El streaming en vivo del Bailando 2023 desde el cual se va reaccionando a todo lo que sucede en el piso en tiempo real y se aporta algo de info adicional es todo un éxito.

Y sin lugar a duda, Coti Romero se convirtió en una de las figuras más importante de este ciclo y causa sorpresa cuando no está.

En la noche de martes, la ex Gran Hermano no estuvo presente y la gente empezó a preguntarse qué era lo que había sucedido.

Sin respuestas a la vista pero con muchas especulaciones en las redes, algunos aprovecharon la ronda de preguntas y respuestas de Ángel De Brito en Instagram para averiguar qué pasó.

"¿Coti hoy no estuvo por el Cone?", fue la consulta que el conductor de LAM respondió con un sí rotundo. De esta manera, se vuelve a confirmar que las cosas entre la ex pareja no está para nada bien, más allá de que en público aseguran que se desean lo mejor.