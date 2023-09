El papa Francisco pidió por la seguridad de los migrantes en Europa y llamó a compromisos internacionales

El Sumo Pontífice reclamó también a la comunidad internacional "compromisos concretos" frente a la problemática.

El papa Francisco encabezó una audiencia general en el Vaticano en la que pidió garantizar la “seguridad durante el viaje” de las personas que llegan a Europa desde el Mediterráneo y reclamó “compromisos concretos” frente a la problemática por parte de la comunidad internacional. Recordó el viaje que hizo el fin de semana a Marsella para hablar sobre migración y expresó: "Todos debemos comprometernos para que cada uno pueda vivir en paz, seguridad y prosperidad en su propio país de origen". "Para aquellos que no pueden quedarse en su patria, se trata de proporcionar estructuras que garanticen su seguridad durante el viaje y sean bienvenidos e integrados dondequiera que lleguen”, indicó. Y agregó que esto “requiere conversión personal, solidaridad social y compromisos concretos por parte de los gobiernos a nivel local e internacional". Fue contundente y manifestó que no es “tolerable” que el Mediterráneo “se convierta en una tumba”. Un diputado recordó que el Papa fue el primero que propuso la reducción de la jornada laboral En medio del debate en la Comisión de Legislación del Trabajo se recordó que Francisco fue quien propuso hace más de un año la jornada laboral reducida, en medio de la pandemia por Covid-19, y a través de un mensaje a los movimientos populares del mundo. El legislador de Unión por la Patria, Gustavo Valdés, opinó sobre el proyecto para reducir la carga semanal a 40 o 36 horas y destacó: "El Papa Francisco, orgullo de argentino en el mundo, propuso en el cuarto Encuentro Mundial de Movimientos Populares la reducción de la jornada laboral y agregó el ingreso universal". El dirigente oficialista destacó en la reunión de trabajo en la Cámara de Diputados que "los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania. También lo discute la derecha inglesa, lo cual demuestra que no es algo ideológico".