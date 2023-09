De qué se trata el nuevo proyecto de Adabel Guerrero: "Una nueva etapa en mi vida"

La bailarina recurrió a la red y explicó cuál es el objetivo de la primera Academia Latinoamericana para Artistas Conscientes.

Adabel Guerrero anunció en las redes sociales el comienzo de un especial proyecto propio: abrió una academia para artistas, destinada a ayudarlos a encontrar sus sueños.

Mediante su cuenta de Instagram, la bailarina relató cómo fue su historia dentro de los medios y remarcó los errores que cometió para que quienes tengan ganas de insertarse en ese mundo traten de no cometerlos.

"Con mucha emoción comparto mi primer paso hacia un objetivo que tengo desde hace casi 10 años: ayudar a otros a lograr sus sueños. Comparto parte de mi historia que quizás no sepas para mostrarte que no importa cuál sea la circunstancia, siempre podes lograr tus sueños. Solo necesitas saber exactamente cuál es ese sueño y tener el corazón lleno de pasión. Te espero en @adabelguerrero.alas", escribió.

De qué se trata el nuevo proyecto de Adabel Guerrero

"Estoy súper emocionada porque voy a estar dando el primer pequeño gran pasito a un cambio en mi vida, lo vengo haciendo hace muchísimos años, pero ahora lo voy a estar aplicando", relató mediante un video en sus historias.

Y detalló: "Con mis conocimientos artísticos de 30 años más todo lo que estudié, psicología, coaching, psicología deportiva, va a estar aplicado en un programa pensado para artistas. Si sos artista y te sentís estancado, si querés vivir de tu arte y empezar a ganar dinero, y no sabés cómo, todo eso está en un programa recontra personalizado. Es para ayudar a artista que no tienen el apoyo de su entorno o necesitan tener seguridad en sí mismos, o no saben lo que están queriendo".

Luego, a través de la página del proyecto, presentó más en profundidad de qué se trata: "Hoy marca el inicio de una nueva etapa en mi vida, donde entro en la segunda mitad de mi recorrido. Esta etapa se caracteriza por un enfoque en el crecimiento personal y la realización de un sueño que siempre he tenido: ayudar a otros a alcanzar sus propios sueños".

"Durante los primeros cuarenta años de mi vida, me comprometí al cien por ciento a trabajar en mí misma, a mejorar y a moldear la persona que siempre soñé ser. Y seguiré trabajando. En esta segunda fase de mi vida, quiero ayudar a otros a cumplir sus metas y aspiraciones", sumó.

"Siempre he sentido una vocación innata para apoyar a otros en la realización de sus sueños, y ha llegado el momento de aplicar todo lo que he aprendido, junto con las experiencias personales que he atravesado, para ayudar a otros artistas que se enfrentan a situaciones similares a las que yo he superado", expresó e informó sobre el proyecto: "Es con gran emoción que, en colaboración con mi equipo, anuncio la creación de la primera Academia Latinoamericana para Artistas Conscientes".

Adabel Guerrero

"Nos adentramos en el lado B de la profesión artística, donde nos enfocamos en enseñar lo que las academias convencionales suelen pasar por alto. Mi programa te proporcionará los conocimientos que desearía haber recibido a lo largo de mis 30 años de experiencia artística, conocimientos que me habrían ahorrado mucho sufrimiento, frustración y dolor", describió.

Y concluyó expresando su felicidad: "Estoy emocionada por esta nueva etapa y ansiosa por compartir todo lo que he aprendido y experimentado contigo. Juntos, exploraremos un enfoque holístico para el desarrollo artístico y personal, ayudándote a alcanzar tus sueños de manera consciente y exitosa. Bienvenidos a la Academia Latinoamericana para Artistas Conscientes, donde juntos daremos forma a un futuro brillante y lleno de posibilidades en el mundo del arte".