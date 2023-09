La Oficina del Adulto Mayor brindó una charla informativa sobre el Alzheimer

En el marco de esta iniciativa, también se brindó información sobre la importancia de la alimentación saludable, especialmente en la tercera edad.

La Oficina de Adulto Mayor dependiente de la Secretaría de Salud en conjunto con sus agentes de salud del CAMM N° 4 del barrio 25 de Mayo, llevaron a cabo una charla informativa en el marco del mes de la prevención del suicidio “Septiembre Amarillo” y por el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Alzheimer en el Club Ciclista Olímpico.

En el marco de esta iniciativa, también se brindó información sobre la importancia de la alimentación saludable, especialmente en la tercera edad. Se destaca que una alimentación adecuada es fundamental para prevenir una serie de enfermedades, incluyendo no solo las neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, sino también condiciones cardiovasculares como la hipertensión y la diabetes. La charla informativa se brindó con el objetivo de promover la salud y el bienestar en esta etapa de la vida.

Por su parte, la coordinadora de la Oficina del Adulto Mayor, Mariana Santillán, destacó: “Hemos tenido oportunidad de explicarles que suicidarse no solamente implica tomar un arma, terminar con su vida, en el caso de los adultos mayores, significa que el adulto mayor toma la decisión de dejar de medicarse, de controlarse, de seguir cuidando su salud”.

“Hemos hablado también del alto índice de personas con Alzheimer, donde uno de los síntomas que tienen es la pérdida de la memoria, algo básico, como por ejemplo, no reconocer a una persona, ahí estamos teniendo los primeros indicios del Alzheimer”.

“En los casos que se da el Alzheimer, principalmente, es en personas que tienen un sedentarismo importante, no realizar actividades físicas, no realizar ningún tipo de actividad recreativa, o sea, estar aislado totalmente, tener diabetes y no controlarse, tener malos hábitos en la alimentación, malos hábitos en cuanto a fumar, beber, tomar bebidas alcohólicas y demasiadas bebidas azucaradas, y tener una hipertensión bastante alta por el consumo de embutidos, fiambres, y también hablando de una cuestión hereditaria, las cuales son complicadas de evitar y de no contraer, son muy pocos los casos que no se lo contraen, por eso es importante tener una actividad recreativa”, finalizó Santillán.