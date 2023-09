El Renzi renueva su cartelera con los estrenos de “Saw” y “Resistencia”

El cine renueva su cartelera desde este jueves 28 hasta el miércoles 4.

El Cine Teatro Municipal Renzi, dependiente de la Secretaría de Comunicación, renueva su cartelera desde el jueves 28 hasta el miércoles 4 con la presentación de las películas “Saw” y “The Creator”.

“Saw” del genero terror y suspenso cuenta la historia de John Kramer y un capítulo no contado del juego más personal de Jigsaw. Ambientada entre los eventos de 'Saw' y 'Saw II', John, enfermo y desesperado, viaja a México para someterse a un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa para engañar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, el envalentonado asesino en serie vuelve a su trabajo, cambiando las tornas en su forma característica y visceral a través de trampas tortuosas, trastornadas e ingeniosas. Podrá verse en el horario de las 23.30

“Resistencia” del género aventura y suspenso inicia en medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial en donde Joshua, un curtido ex agente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa, es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el corazón oscuro del territorio ocupado por la IA. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de un niño pequeño. Será proyectada a las 21.15

“Paw Patrol: The Mighty Movie” cuando un meteorito mágico se estrella en Ciudad Aventura, los cachorros de la Patrulla Canina consiguen unos superpoderes que los transforman en ¡Los poderosos cachorros! Para Skye, la más pequeña del equipo, sus nuevos poderes son un sueño hecho realidad. Pero las cosas se complican cuando Humdinger, el archienemigo de los cachorros que acaba de fugarse de la cárcel, se une a Victoria Vance, una desquiciada científica obsesionada con los meteoritos, y forman una alianza para robar los superpoderes y convertirse en supervillanos. Con el destino de Ciudad Aventura al filo del abismo, los Poderosos Cachorros tendrán que detener a los supervillanos antes de que sea demasiado tarde, y Skye descubrirá que hasta la más pequeña del equipo puede ser la que determine el resultado. Sera proyectada 15, 16.30 y 18.00 horas.

Como parte del Espacio Incaa se presentará, “El vasco” muestra la historia de Mikel, quien recientemente fue abandonado por su novia y siente que su vida es un fracaso. Por eso acepta la propuesta de un tío, con el que sólo ha tenido contacto por Facebook, para irse a Argentina a trabajar en la empresa que está montando. Sin embargo, cuando Mikel llega a Argentina se encuentra con algo inesperado: ha llegado a una pequeña Euskadi habitada por argentinos que nunca han pisado la tierra de sus antepasados pero que la viven con pasión y de manera idealizada. Podrá verse a las 19.30

Asimismo, desde el área se indicó los costos de las entradas son: los jueves $1000 en 2D y $1200 en 3D; los viernes precio promocional de $700 en 2D y $800 en 3D; los sábados y domingos $1000 en 2D y $1200 en 3D; los lunes y martes dos entradas por $1600 en 2D y dos entradas por $1800 en 3D; finalmente, los miércoles $700 en 2D y $800.