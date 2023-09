Oscar Ledesma Abdala y el título de Olímpico: “Vamos a disfrutar el momento todos”

El presidente del club bandeño expresó sus sensaciones tras la consagración de este martes en el Interligas.

Olímpico venció a noche a Caxias Do Sul de Brasil y gritó campeón en el Interligas. El título desató la fiesta en un “Vicente Rosales” que lució como en sus mejores noches.

Tras el encuentro, el Dr. Oscar Ledesma Abdala, presidente de la institución, expresó sus sensaciones en diálogo con Noticiero 7.

“El título que tanto buscamos creo que termina de consolidar la idea de los objetivos que nos planteamos hace 45 días, con un proceso y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Este fue uno de los objetivos, un torneo internacional, el primero del club, estamos muy contentos porque la gente estaba necesitando una alegría. Vamos a disfrutar el momento todos”, arrancó diciendo el titular del club bandeño.

“Uno que está al frente de la institución se acuerda de todo lo que costó el proceso para llegar a esta noche, amigos que lamentablemente hoy no nos acompañan, pero que en algún rinconcito del Vicente Rosales están alentando”, agregó el dirigente.

Por último sostuvo, “nosotros teníamos en claro de realizar un proceso no solo deportivo sino también institucional, el club prácticamente fue refundado del 2000 para acá. No nos olvidemos los años de pandemia y el Centenario en el medio. Quisimos darle prioridad a la insfraestructura, a los dos microestadios Centenario 1 y 2 los consideramos como títulos logrados y no nos arrepentimos de la decisión que tomamos. Los chicos que representan al club a nivel nacional están demostrando que esa inversión está dando sus réditos”.